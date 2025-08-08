Вместо голубцов и перцев: рецепт фаршированных томатов с нежной начинкой

Помидоры будут таять во рту.

https://glavred.info/recipes/vmesto-golubcov-i-percev-recept-farshirovannyh-tomatov-s-nezhnoy-nachinkoy-10688177.html Ссылка скопирована

Рецепт фаршированных помидоров / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Фаршированный перец и голубцы - блюда, которые достаточно популярны на украинском столе. Но если хочется чего-то более оригинального, стоит попробовать фаршированные помидоры. Это простая, вкусная и оригинальная закуска, которая прекрасно дополнит как обычный обед или ужин, так и праздничное застолье. Главред нашел рецепт запеченных томатов, которым поделились на YouTube-канале "Топ рецепты у Аллы".

Вам понадобится:

помидоры - 10 шт;

фарш - 500 г;

лук - 1 шт;

твердый сыр - 100 г;

петрушка по вкусу;

соль, перец, специи к фаршу по вкусу.

Сначала хорошо помойте томаты, срежьте верхушки и осторожно вычистите серединку с помощью ложки.

видео дня

Мякоть нарежьте мелкими кубиками и отложите в отдельную миску, она еще пригодится.

Далее очистите лук и нарежьте его небольшими кусками. К луку добавьте фарш, мякоть помидоров и не забудьте про соль, перец и специи.

После того как все ингредиенты соедините, тщательно перемешайте массу.

Далее наполните подготовленные помидоры фаршем. Внутрь каждого помидора положите по кусочку сыра.

Начиненные помидоры выложите на противень и выпекайте при 180°C примерно 45-50 минут.

Чтобы блюдо получилось более бюджетным, к фаршу можно добавить немного риса. Таким рецептом поделилась кулинарный блогер @anna_sholkova в TikTok.

Как приготовить фаршированные помидоры с фаршем и рисом - смотрите видео:

Другие рецепты:

О персоне: anna_sholkova anna_sholkova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На anna_sholkova подписаны более 57 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред