Вместо голубцов и перцев: рецепт фаршированных томатов с нежной начинкой

Фаршированный перец и голубцы - блюда, которые достаточно популярны на украинском столе. Но если хочется чего-то более оригинального, стоит попробовать фаршированные помидоры. Это простая, вкусная и оригинальная закуска, которая прекрасно дополнит как обычный обед или ужин, так и праздничное застолье. Главред нашел рецепт запеченных томатов, которым поделились на YouTube-канале "Топ рецепты у Аллы".
Вам понадобится:
- помидоры - 10 шт;
- фарш - 500 г;
- лук - 1 шт;
- твердый сыр - 100 г;
- петрушка по вкусу;
- соль, перец, специи к фаршу по вкусу.
Сначала хорошо помойте томаты, срежьте верхушки и осторожно вычистите серединку с помощью ложки.
Мякоть нарежьте мелкими кубиками и отложите в отдельную миску, она еще пригодится.
Далее очистите лук и нарежьте его небольшими кусками. К луку добавьте фарш, мякоть помидоров и не забудьте про соль, перец и специи.
После того как все ингредиенты соедините, тщательно перемешайте массу.
Далее наполните подготовленные помидоры фаршем. Внутрь каждого помидора положите по кусочку сыра.
Начиненные помидоры выложите на противень и выпекайте при 180°C примерно 45-50 минут.
Чтобы блюдо получилось более бюджетным, к фаршу можно добавить немного риса. Таким рецептом поделилась кулинарный блогер @anna_sholkova в TikTok.
Как приготовить фаршированные помидоры с фаршем и рисом - смотрите видео:
@annasholkova Фаршированные помидоры с сырной шапочкой #anetgotyeamlet#помидоры#фаршированные помидоры #гарячазакуска#рецепт♬ оригинальный звук - Анна
