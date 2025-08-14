Укр
"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

Алена Кюпели
14 августа 2025, 17:18
34
Потап поделился фото из самолета и удивил неожиданным признанием.
Ирина Горовая, Потап
Ирина Горовая и Потап прожили в браке 10 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая, Потап

Кратко:

  • Какую новость рассказал Потап
  • Почему он улетел со своей бывшей женой

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал жить за границу, показался на новом фото со своей бывшей женой и сыном.

Как написал Потап на своей странице в Instagram, семейство ожидает "новая глава". "Новая глава в жизни сына. Важно разделять большие моменты в качестве родителей", - написал он.

видео дня

Очевидно, что речь идет о переменах, связанных с сыном Ирины Горовой и Потапа. Возможно, он отправляется на учебу в другую страну.

Сама продюсер Горовая пока никак прокомментрировала фото. Однако на нем также видно, что семейство куда-то летит, так как

Потап воссоединился с бывшей женой
Потап воссоединился с бывшей женой / Скриншот Instagram/realpotap

Развод Потапа и Ирины Горовой

Ранее Потап сообщил, что берет вину за развод на себя. И, несмотря на их развод, продюсер заметил, что он с Ириной сумели сохранить теплые отношения, ведь у них подрастает общий сын Андрей.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Потап новости шоу бизнеса
