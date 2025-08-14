"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

Кратко:
- Какую новость рассказал Потап
- Почему он улетел со своей бывшей женой
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал жить за границу, показался на новом фото со своей бывшей женой и сыном.
Как написал Потап на своей странице в Instagram, семейство ожидает "новая глава". "Новая глава в жизни сына. Важно разделять большие моменты в качестве родителей", - написал он.
Очевидно, что речь идет о переменах, связанных с сыном Ирины Горовой и Потапа. Возможно, он отправляется на учебу в другую страну.
Сама продюсер Горовая пока никак прокомментрировала фото. Однако на нем также видно, что семейство куда-то летит, так как
Развод Потапа и Ирины Горовой
Ранее Потап сообщил, что берет вину за развод на себя. И, несмотря на их развод, продюсер заметил, что он с Ириной сумели сохранить теплые отношения, ведь у них подрастает общий сын Андрей.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
О персоне: Потап
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
