Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Храним закрутки правильно: где лучше всего держать домашние консервы

Виталий Кирсанов
14 августа 2025, 14:55
20
В квартире найти идеальное место для хранения консервированных продуктов достаточно сложно.
Где лучше всего держать домашние консервы
Где лучше всего держать домашние консервы / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Райский Уголок - Сад и Огород"

Вы узнаете:

  • Где хранить консервацию
  • Можно ли консервацию держать в холодильнике

Консервы имеются "на всякий случай" почти в каждом доме. Это очень популярные пищевые продукты, а все благодаря тому, что они стоят недорого, уже готовы к употреблению, вкусные, питательные, имеют длительный срок годности и доступны в любое время года. Консервированная продукция может храниться месяцами и даже годами, но только при определенных условиях. Главред расскажет об особенностях хранения консервации.

Автор Youtube-канала "Райский Уголок - Сад и Огород" также рассказала, как долго можно хранить консервацию.

видео дня

Где хранить консервацию

Подвал. Если вы живете в собственном доме или на даче, обычно там есть подвал. И это прекрасное место для хранения консервации. Этому способствует температура и влажность внутри. Однако и здесь должны быть определенные условия.

Если в подвале холодно, зимой его нужно утеплять, чтобы температура не опускалась ниже нуля. Также в подвале должна быть вентиляция, чтобы летом там не было слишком жарко и не создавался парниковый эффект. Перед началом сезона закруток подвал можно обработать дезинфицирующими средствами от плесени, грибка, которые часто там возникают.

Квартира. В квартире найти идеальное место для хранения консервированных продуктов достаточно сложно. Вам повезло, если в вашей квартире есть небольшая кладовая, в которой можно хранить закрутки. Заменить кладовую можно, установив небольшой шкафчик для банок. В старых домах на кухне под подоконником была специальная ниша с полками для банок.

Основными правилами хранения консервации в квартире является отсутствие попадания на банки прямого солнечного света, поэтому лучше хранить их в темном месте. Также важно держать банки подальше от источников тепла, таких как газовая плита или батареи.

Балкон. Отдельного внимания стоит такая часть квартиры как балкон. Он облегчает хранение консервации в квартире. Но и здесь есть несколько нюансов. Нельзя хранить банки на балконе, если там есть батарея, которую нельзя отключить. Открытые балконы также не подходят для хранения, поскольку зимой температура воздуха в них будет ниже нуля. Сушка одежды на балконе зимой тоже может негативно влиять на хранение закруток, поскольку там увеличится влага, которая может испортить крышки.

Можно ли консервацию хранить в холодильнике

Многие виды заготовок отлично себя в холодильной камере, поэтому даже не сомневайтесь, можно ли хранить консервацию в холодильнике. Убедитесь, что для них хватит места, а лучше - поместите в выбранное пространство только поллитровые и литровые банки.

Все остальные емкости лучше спрятать под кровать или шкаф, в кухонную тумбу, да и вообще расставить по квартире так, чтобы и глазу не мешало, и достать потом было удобно. Лучше размещать закрутки подальше от батареи и плиты, чтобы они не "взорвались".

Смотрите видео о том, как долго можно хранить консервацию:

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

консервы холодильник интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из плена

Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из плена

14:53Война
Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

14:47Мир
Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

14:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл детали

Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл детали

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

Последние новости

16:03

"Совсем не узнать": как Соломия Витвицкая выглядела 20 лет назад

15:47

Как узнать пол ребенка до его зачатия - ученые раскрыли нюанс, который меняет все

15:44

"Обманывала во всем": экс-жена умершего актера Краско обвинила во лжи его сиделку

15:30

Даже унитаз чище: в каком месте квартиры больше всего микробов

15:22

Чувствуют все: пять знаков зодиака с самой сильной интуицией

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
15:08

Позирование Порошенко в лакшери-пиджаке с военными на фоне войны это цинизм и безвкусица – эксперт

15:01

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

14:55

Храним закрутки правильно: где лучше всего держать домашние консервы

14:53

Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из пленаФото

Реклама
14:47

Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

14:21

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Украине весомо снизилась цена популярного мяса: где продается дешевле всего

14:03

Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

13:47

15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

13:37

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

13:07

Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина

13:02

Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет: священник ответилВидео

12:38

В Украине обнаружен опасный комар: как выглядит и какие болезни переносит

12:04

РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

Реклама
11:56

Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia "установит свои правила"

11:46

Гороскоп Таро на завтра 15 августа: Овнам - не бояться, Ракам - особенный день

11:22

Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

11:14

Конфликта не избежать: какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке

11:13

Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

11:13

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем делоВидео

11:05

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

10:45

Китайский гороскоп на завтра 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

10:10

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

09:59

В Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области: что сказали

09:37

Что Трамп сказал Европе перед встречей с Путиным: СМИ раскрыли новые подробности

09:25

Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот праздник

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 августа (обновляется)

08:51

Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны

08:46

Был завербован РФ для провокаций: в Польше задержали подростка из Украины

08:39

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

08:10

О чем будут договариваться Трамп и Путин на Аляскемнение

07:27

Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожарыВидео

07:10

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

Реклама
06:55

Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

06:10

Чего хочет Трамп и как готовит встречу с Путиныммнение

05:26

Зачем класть ломтики лимона в чайник: блогерша поразила лайфхаком

04:40

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

04:03

Не в 2004 году: когда был первый "Майдан" в Украине и что стало ужасом для россиянВидео

03:30

Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуйВидео

02:52

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

02:50

Что вы первым видите на картинке: тест на характер, что раскроет тайные стороны

02:41

"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

02:10

Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять