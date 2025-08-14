Храним закрутки правильно: где лучше всего держать домашние консервы

В квартире найти идеальное место для хранения консервированных продуктов достаточно сложно.

https://glavred.info/dim/hranim-zakrutki-pravilno-gde-luchshe-vsego-derzhat-domashnie-konservy-10689749.html Ссылка скопирована

Где лучше всего держать домашние консервы / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Райский Уголок - Сад и Огород"

Вы узнаете:

Где хранить консервацию

Можно ли консервацию держать в холодильнике

Консервы имеются "на всякий случай" почти в каждом доме. Это очень популярные пищевые продукты, а все благодаря тому, что они стоят недорого, уже готовы к употреблению, вкусные, питательные, имеют длительный срок годности и доступны в любое время года. Консервированная продукция может храниться месяцами и даже годами, но только при определенных условиях. Главред расскажет об особенностях хранения консервации.

Автор Youtube-канала "Райский Уголок - Сад и Огород" также рассказала, как долго можно хранить консервацию.

видео дня

Где хранить консервацию

Подвал. Если вы живете в собственном доме или на даче, обычно там есть подвал. И это прекрасное место для хранения консервации. Этому способствует температура и влажность внутри. Однако и здесь должны быть определенные условия.

Если в подвале холодно, зимой его нужно утеплять, чтобы температура не опускалась ниже нуля. Также в подвале должна быть вентиляция, чтобы летом там не было слишком жарко и не создавался парниковый эффект. Перед началом сезона закруток подвал можно обработать дезинфицирующими средствами от плесени, грибка, которые часто там возникают.

Квартира. В квартире найти идеальное место для хранения консервированных продуктов достаточно сложно. Вам повезло, если в вашей квартире есть небольшая кладовая, в которой можно хранить закрутки. Заменить кладовую можно, установив небольшой шкафчик для банок. В старых домах на кухне под подоконником была специальная ниша с полками для банок.

Основными правилами хранения консервации в квартире является отсутствие попадания на банки прямого солнечного света, поэтому лучше хранить их в темном месте. Также важно держать банки подальше от источников тепла, таких как газовая плита или батареи.

Балкон. Отдельного внимания стоит такая часть квартиры как балкон. Он облегчает хранение консервации в квартире. Но и здесь есть несколько нюансов. Нельзя хранить банки на балконе, если там есть батарея, которую нельзя отключить. Открытые балконы также не подходят для хранения, поскольку зимой температура воздуха в них будет ниже нуля. Сушка одежды на балконе зимой тоже может негативно влиять на хранение закруток, поскольку там увеличится влага, которая может испортить крышки.

Можно ли консервацию хранить в холодильнике

Многие виды заготовок отлично себя в холодильной камере, поэтому даже не сомневайтесь, можно ли хранить консервацию в холодильнике. Убедитесь, что для них хватит места, а лучше - поместите в выбранное пространство только поллитровые и литровые банки.

Все остальные емкости лучше спрятать под кровать или шкаф, в кухонную тумбу, да и вообще расставить по квартире так, чтобы и глазу не мешало, и достать потом было удобно. Лучше размещать закрутки подальше от батареи и плиты, чтобы они не "взорвались".

Смотрите видео о том, как долго можно хранить консервацию:

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред