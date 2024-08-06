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Чтобы не отравиться: где лучше хранить консервы - важный нюанс

Мария Николишин
6 августа 2024, 18:04
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Консервы из различных продуктов пользуются большой популярностью, но если неправильно их хранить, то это будет иметь большие риски.
Чтобы не отравиться: где лучше хранить консервы - важный нюанс
Где лучше хранить консервы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Хотя консервы и известны тем, что могут долго храниться, для них тоже есть определенные ограничения. В частности, важно знать - где лучше хранить консервы, чтобы они не испортились.

Где хранить консервы

По словам экспертов сайта "Хранение", требования к условиям хранения таких продуктов могут значительно варьироваться в зависимости от вида консервов, способа их приготовления и упаковки. При несоблюдении условий хранения тара часто вздувается. Такие изделия не следует покупать и употреблять. Также не стоит покупать продукт в поврежденной таре.

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В общем, консервированную продукцию необходимо держать в сухом, темном и прохладном помещении. Оптимальной температурой для длительного хранения является от 0 до +8°С. Также желательно, чтобы влажность не превышала 75%.

Где лучше хранить рыбные и мясные консервы

У многих возникает вопрос, можно ли хранить рыбные консервы в холодильнике? И ответ здесь один - можно!

Рыбные консервы надо хранить в холодильнике при температуре от 0 до +5°С. Максимальная температура для изделий в собственном соку составляет +10°С, с добавлением масла - +20°С.

Если говорить о мясных консервах, то их обычно выпускают в железных банках, которые желательно держать в сухом помещении, чтобы предотвратить образование ржавчины. Если продукт находится в холодильнике, его пищевые свойства сохраняются дольше, но в больших количествах такую продукцию рекомендуется хранить в погребе. Также нельзя допускать резких температурных колебаний.

Что будет если хранить консервы в тепле

При высоких температурах, срок годности консервы очень быстро уменьшается. Поэтому держать их в тепле точно не стоит. Лучше такие продукты питания хранить в холодильнике или погребе.

Чтобы не отравиться: где лучше хранить консервы - важный нюанс
Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Кто придумал консервировать продукты?

Изобретателем консервации продуктов считают французского кондитера Николя Аппера, идея которого пришлась на 1804 год. Первые консервы стали делать во времена наполеоновских войн. За свое изобретение Аппер получил награду от Наполеона, пишет Википедия.

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