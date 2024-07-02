УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Мужчина купил рыбные консервы в магазине: то, что он нашел внутри - противно

Юрий Берендий
2 июля 2024, 22:00
121
Мужчине стало плохо после того, как он нашел странный крючкообразный предмет в банке с тунцом - пользователи Reddit предложили ряд теорий.
Мужчина купил рыбные консервы в магазине: то, что он нашел внутри - противно
Мужчина нашел гадкую находку в консерве - мнения в Сети разделились / Коллаж Главред, фото: УНИАН, reddit

Большинство из нас натыкались на сюрпризы в своей еде - от жуков в салате до кусочков пластика в буханке хлеба, это не редкость. Но один парень получил самый большой шок в своей жизни, съев банку тунца, и решил поделиться на Reddit этим тошнотворным моментом, сообщает dailystar.

На фото, которое он опубликовал, изображено что-то причудливое и похожее на крючок, лежащий в пропитанном рассолом тунце, что вызвало бешеное количество догадок от других пользователей платформы.

"Нашел это в моей банке с тунцом?" - написал он, опубликовав снимок тревожной находки, которую некоторые сравнили с потомством тунца.

видео дня

Многие предполагали, что это был рыболовный крючок, который проскользнул сквозь сетку во время упаковки, тогда как другие шутили, что мужчина может получить "экскурсию на фабрику" как странную форму извинения от производителя.

Однако, с другой стороны, некоторые редакторы нарисовали еще более гротескные картины.

"Не хочу вам говорить, что все части тунца - это не однородное бледное мясо, которое мы привыкли видеть в банках, у него есть кожа, органы и все остальное, и это вполне может попасть в банку с мясом тунца", - прокомментировал один пользователь.

Но не все были убеждены, что это было что-то зловещее, и один человек пытался успокоить автора поста.

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

"Я думаю, что это часть тунца", - предположили они. "Есть темные части мяса тунца, которые отрезают, потому что они имеют кровавый и металлический вкус. Если вы посмотрите видео с филе, то увидите это. Это может быть приготовленный сгусток крови или подобные кусочки".

The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

консервы
Реклама

Главное за день

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

22:47 Мир
В Севастополе горит база оккупантов: "губернатор" придумал глупую отмазку

В Севастополе горит база оккупантов: "губернатор" придумал глупую отмазку

21:25 Украина
Такого шторма уже давно не было: часть областей накрывают шквалы, град и грозы

Такого шторма уже давно не было: часть областей накрывают шквалы, град и грозы

19:51 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в братской стране 18020

Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

Вали отсюда : Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ 9578

"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

Получается, ты врала : российский актер наехал на Софию Ротару 6996

"Получается, ты врала": российский актер "наехал" на Софию Ротару

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek 5150

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek

Последние новости

00:01

Отчаянный шаг: король Чарльз ведет переговороы с Гарри

02 июля, вторник
22:47

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

22:47

Сийярто консультировался с Москвой, пока Орбан уговаривал Зеленского

22:08

Россия нарушила воздушное пространство страны НАТО: появилась реакция МИД

22:00

Мужчина купил рыбные консервы в магазине: то, что он нашел внутри - противно

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
21:25

В Севастополе горит база оккупантов: "губернатор" придумал глупую отмазку

21:11

Наказание до 2500 фунтов стерлингов: почему в Британии штрафуют за осу в машине

21:10

"Ей легко дашь 33": 17-летняя внучка Маслякова перебрала с пластикой - Сеть удивленаФото

20:52

"Война заканчивается": Украина сокращает расходы на военные нужды

Реклама
20:31

Будут белоснежными: как отмыть желтые пятна на подушках без стирки - топ-3 метода

20:19

Лукашенко раскудахтался об украинской армии под боком: бредит эскалацией

20:07

"Уже три года": путинист Сергей Лазарев рассказал о своем обручальном кольце

20:01

Оккупанты хотят перерезать обеспечение: в ВСУ сообщили о новой опасности

19:55

Кристина Соловий категорично высказалась про Машу Ефросинину

19:51

Такого шторма уже давно не было: часть областей накрывают шквалы, град и грозы

19:45

"Патриоты Путина": чего ждать Украине от группы Орбана в Европарламентемнение

19:39

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречкиВидео

19:16

Сырский неделю работал на Востоке: вернулся с фронта с "новостями"

19:12

Чуда не произошло: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись - СМИ

19:02

Ужин на всю семью: элементарный рецепт запеканки с секретомВидео

Реклама
18:43

Возлюбленная Дантеса нарушила обещание и заговорила про отношения с артистом

18:38

В ОП намекнули, что отклонили "предложение" Орбана о мире с Россией

18:15

В Пентагоне ответили, возможна ли отправка военных КНДР в Украину

18:14

Почему в Украине Су-27 не в укрытиях: аналитики раскрыли истинную причину

18:12

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek

18:11

В Воздушных силах рассказали, когда пилоты начнут выполнять задания на F-16

18:08

США дадут Украине оружие на 2,3 млрд долларов: что войдет в новый пакет помощи

17:54

Россия устроит охоту на F-16: известный волонтер прогнозирует "горячее" лето

17:44

Мимо не пролетит ни одна: как сделать ловушку для мух в домашних условияхВидео

17:42

Можно ли молиться лежа на кровати: священник ответил, является ли это грехомВидео

17:34

Графики отключения света на 3 июля: когда ограничения будут более жесткими

17:31

Укрепление украинской ПВО: в США объяснили, на что может рассчитывать Киев

17:19

Как убрать мелкие царапины на телефоне за 15 минут: от нового не отличить

17:04

Тест для мужчин: длина безымянного пальца расскажет о вашей личности

16:55

Потери врага большие: чем может обернуться для РФ наступление на Торецк

16:52

Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

16:49

Закроют небо над городами: в Defense Express заявили о передаче 24 истребителей F-16

16:07

Будут неожиданные последствия: какие приметы нельзя нарушать 3 июля

16:00

РФ бьет по авиабазе ВСУ, где могут развернуть F-16: в Reuters узнали детали

15:54

В России скоропостижно скончался популярный актер

Реклама
15:53

Долежит вплоть до следующего урожая: "золотые" правила, как хранить свежий картофельВидео

15:51

27 тысяч в ряды ВСУ: в Минюсте озвучили, сколько заключенных могут мобилизовать

15:40

Популярный украинский комик идет в ВСУВидео

15:30

Магнит для насекомых: кого чаще всего кусают комары - простое объяснениеВидео

15:20

Что значит "гріти чуба": мало кто знает истинное значение выраженияВидео

15:04

Полиция не выдала: экс-муж путинистки Снежаны Егоровой не смог увидеть детей в Турции

14:35

"Посмотрите, какое чудо": Наталья Могилевская делает еще одно доброе дело

14:29

"Прекращение огня" и глобальное соглашение: о чем говорили Зеленский и ОрбанВидео

14:21

В Украине ударит +37 градусов: где будет самая сильная жара

14:20

Зачем Орбан приехал в Киев?мнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять