Мужчина купил рыбные консервы в магазине: то, что он нашел внутри - противно

Мужчине стало плохо после того, как он нашел странный крючкообразный предмет в банке с тунцом - пользователи Reddit предложили ряд теорий.

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Мужчина нашел гадкую находку в консерве - мнения в Сети разделились / Коллаж Главред, фото: УНИАН, reddit

Большинство из нас натыкались на сюрпризы в своей еде - от жуков в салате до кусочков пластика в буханке хлеба, это не редкость. Но один парень получил самый большой шок в своей жизни, съев банку тунца, и решил поделиться на Reddit этим тошнотворным моментом, сообщает dailystar.

На фото, которое он опубликовал, изображено что-то причудливое и похожее на крючок, лежащий в пропитанном рассолом тунце, что вызвало бешеное количество догадок от других пользователей платформы.

"Нашел это в моей банке с тунцом?" - написал он, опубликовав снимок тревожной находки, которую некоторые сравнили с потомством тунца. видео дня

Многие предполагали, что это был рыболовный крючок, который проскользнул сквозь сетку во время упаковки, тогда как другие шутили, что мужчина может получить "экскурсию на фабрику" как странную форму извинения от производителя.

Однако, с другой стороны, некоторые редакторы нарисовали еще более гротескные картины.

"Не хочу вам говорить, что все части тунца - это не однородное бледное мясо, которое мы привыкли видеть в банках, у него есть кожа, органы и все остальное, и это вполне может попасть в банку с мясом тунца", - прокомментировал один пользователь.

Но не все были убеждены, что это было что-то зловещее, и один человек пытался успокоить автора поста.

Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

"Я думаю, что это часть тунца", - предположили они. "Есть темные части мяса тунца, которые отрезают, потому что они имеют кровавый и металлический вкус. Если вы посмотрите видео с филе, то увидите это. Это может быть приготовленный сгусток крови или подобные кусочки".

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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