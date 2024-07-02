Наказание до 2500 фунтов стерлингов: почему в Британии штрафуют за осу в машине

Если оса случайно залетит в автомобиль в Британии, то водителю придется заплатить немаленький штраф, ведь насекомое может отвлечь внимание автомобилиста.

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Почему в Британии штрафуют за осу в машине - неожиданная причина / Коллаж Главред, фото: pexels, УНИАН

Британцев предупреждают, что они могут столкнуться с огромным штрафом, если оса залетит в машину во время движения. С повышением температуры по всей стране увеличилось количество жуков, мух и других насекомых, которые жужжат по всей стране, сообщает Mirror.

Хотя обычно от них легко отмахнуться, когда вы за рулем, нужно быть особенно осторожным. Эксперты Motor Match предупреждают, что отвлечение внимания на осу за рулем может привести к девяти штрафным баллам и штрафу до 2 500 фунтов стерлингов из-за небрежного вождения в экстремальных условиях.

Однако наказание может быть еще более суровым, если в результате отвлечения внимания кто-то пострадает.

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"Даже для людей, которые не боятся ос, внезапное появление одной из них может быть довольно тревожным. Понятно, что в закрытом пространстве автомобиля они могут отвлекать внимание водителя. Тем не менее, очень важно сохранять максимальное спокойствие и не позволять осам или другим насекомым отвлекать нас от безопасного вождения", - советуют эксперты Motor Match.

Британцы советуют держать свои автомобили чистыми, опрятными и свободными от контейнеров с едой или напитками. Это связано с тем, что ос обычно привлекает еда и мусор, поэтому они с большей вероятностью могут застать вас врасплох во время движения.

В маловероятном случае, когда оса попадает в вашу машину, когда вы за рулем, сохраняйте хладнокровие - это ключ к избежанию неприятного укуса. Motor Match предлагает несколько советов: "Если вы заметили, что оса летает вокруг вашего автомобиля во время движения, помните, что нужно сохранять спокойствие. Чем спокойнее вы будете, тем меньше вероятность того, что оса вас ужалит. Обязательно опустите окна, чтобы дать осе возможность убежать. Держите руки на руле, а глаза - на дороге", - говорят специалисты.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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