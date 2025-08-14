Чудеса случаются: один из легендарных экс-командиров вернулся из плена

Основное:
- Украина и Россия провели обмен пленными
- Домой удалось вернуть экс-командира уже уничтоженного минного тральщика "Геническ"
В четверг, 14 августа, домой из российского плена вернулись 84 украинца. Среди них старший мичман, бывший командир уничтоженного оккупантами минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук. Именно он спас этот корабль во время аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщил военнослужащий Богдан Кутепов.
По словам Кутепова, защитник Мариуполя исчез еще в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину.
"Свободен!!! Моего друга, защитника Мариуполя, который исчез еще в первые месяцы полномасштабки, и которого первый год вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала - наконец сегодня освободили из плена!", - написал военный.
Он добавил, что жена и сыновья Александра Бойчука тоже военные.
"Александр Вячеславович Бойчук, легендарный командир единственного украинского минного тральщика (сегодня уже разбомбленного), который угнал корабль во время аннексии Крыма в 2014, возвращается домой! Это невероятная радость! Верьте, все те, кто отчаялся! Чудеса случаются!", - резюмировал друг, освобожденного из плена защитника Украины.
Как Бойчук пытался спасти тральщик
Во время оккупации Крыма в 2014 году старший мичман тральщика "Геническ" Бойчук привел корабль в боевую готовность, когда командир 5-й бригады надводных кораблей ВМС ВС Украины Виталий Звягинцев, который перешел на сторону России, приказал всем кораблям пришвартоваться к берегу.
Несмотря на приказ командира причалить к берегу, экипаж оказал сопротивление и попытался прорваться из заблокированной бухты озера Донузлав. В тот момент в сторону кораблей были направлены три пулеметные точки и автоматические станковые гранатометы, а на тральщике заканчивались еда и топливо, рассказывают на портале hromadske.
На следующее утро Бойчук пытался на корабле сбежать, но экипаж догнал катер со спецназовцами.
На корабль бросили шумовые гранаты и зашли россияне. Моряки отбивались шлангами и цепями. Бойчук получил удар прикладом по голове, упал и почувствовал еще, как его были ногами.
"Геническ" пришвартовали на причале. Все члены экипажа сошли на берег, их посадили в микроавтобус и повезли в Севастополь. А избитого командира тральщика Бойчука без денег и мобильного телефона оставили.
Позже Бойчук смог позвонить жене и вернуться на подконтрольную Украине территорию.
В июне 2022 года тральщик "Геническ" был потоплен из-за ракетного удара российской авиации.
Обмен пленными - последние новости
Как писал Главред, Украина вернула из российского плена 84 граждан - военных и гражданских. Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году.
Накануне руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что Украина уже готовится к проведению новых обменов.
Предыдущий обмен состоялся 23 июля. Тогда Украина и Россия провели масштабный обмен пленными - домой вернулись украинские защитники, которые воевали на разных направлениях фронта.
Другие новости:
- Завтрак и разговоры тет-а-тет: появилось расписание предстоящей встречи Трампа и Путина
- Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал
- Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред