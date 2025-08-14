Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

Диктатор планирует показать Трампу исторические карты, с помощью которых он хочет попытаться доказать президенту США, что Украина якобы "искусственная страна".

Диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече/ коллаж: Главред

Кратко:

Путин планирует взять на встречу с Трампом "исторические материалы"

С помощью таких материалов он хочет попытаться доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство"

Российский диктатор Владимир Путин готовит для встречи с президентом США Дональдом Трампом определенные "исторические материалы", с помощью которых он хочет попытаться доказать американскому президенту, что Украина якобы "искусственное государство".

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что речь идет о географических картах, которые, по замыслу главы Кремля, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран.

По замыслу Путина, это якобы должно оправдать военную агрессию России против Украины и претензии РФ на украинские территории.

"Такие псевдоисторические спекуляции - типичный прием российской пропаганды, к которому неоднократно прибегал в публичных выступлениях и сам Путин. Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой", - отметили в ЦПД.

Также в ведомстве напомнили, что большинство современных стран или их частей в прошлом входили в состав других государств.

"Это касается и нынешней рф, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории рф в прошлом принадлежали другим государствам - Германии, Швеции, Финляндии и др. Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии, не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

