Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен

Анна Ярославская
3 января 2026, 09:16
44
Главная идея джанк-журнала — свобода самовыражения, хаотичность и процесс "здесь и сейчас".
Junk Journal
Ведение джанк-журнала помогает снизить количество отходов и использовать вещи повторно / Скриншот

Вы узнаете:

  • Что означает слово "джанкбук"
  • Чем отличается junk journal от скрапбукинга
  • Как создать Junk Journal

В последние годы приобрела огромную популярность практика создания джанк-дневников. Это хобби, которое дает возможность погрузиться в мир коллажа и скрапбукинга, при этом экологично используя материалы, которые в противном случае оказались бы в мусорном ведре.

Что такое Джанкбук, как его создать и чем он отличается от скрапбукинга - разобрался Главред.

видео дня

Что такое Junk Journal

Junk Journal (Джанк Journal, Джанкбук) — это персонализированный дневник или альбом, сделанный своими руками из подручных материалов, которые жалко выбросить. Это могут быть старые билеты, чеки, фантики, газетные вырезки, конверты, открытки, засушенные цветы и другие памятные мелочи.

Смотрите видео - Как выглядит Джанк Journal:

@rosesoma 12 Journal Ideas / Junk Journaling Prompts for when you’re in a creative rut! What’s your go-to when you dont know what to journal about? I wanna know! #junkjournalideas#junkjournaling#junkjournal#journalprompts#creatorsearchinsights#junkjournals#creativeideas#scrapbookingideas#journaling#journalideas♬ snowfall - Øneheart & reidenshi

Дневники из переработанных материалов часто заполнены рукописными заметками, эскизами и фотографиями, но правил нет — можно что-то приклеить, а можно и вписать в дневник.

Джанкбук отличается от классического скрапбукинга своей хаотичностью и упором на использование имеющихся материалов вместо покупки новых. Ведение дневника в стиле Джанк Journal рассматривается скорее как ежедневное творческое хобби или форма самовыражения. Это более быстрый, сиюминутный процесс. Здесь не должно быть никаких сложных дизайнерских решений.

В то же время скрапбукинг, как правило, представляет собой более масштабный проект, специально предназначенный для линейного отображения воспоминаний и фотографий.

Junk Journal
Junk Journal / Скриншот

Как сделать Джанкбук

Ведение дневника в стиле Джанк Journal невероятно универсально. Вы можете адаптировать его под свои интересы, будь то путешествия, искусство, личные размышления или просто коллекционирование красивых мелочей. Поскольку это творческий способ самовыражения, который побуждает вас исследовать свою художественную сторону, не бойтесь экспериментировать. Независимо от того, хотите ли вы создавать сложные страницы или более минималистичный стиль, нет правильного или неправильного способа это сделать, пишет Martha Stewart.

Необходимые материалы:

  • чистый блокнот;
  • ножницы и клей;
  • старые книги и журналы;
  • вырезки из журналов и газет;
  • печатные фотографии;
  • предметы повседневного обихода, такие как бумажные карты, билеты и открытки;
  • оберточная бумага;
  • обрезки ткани, такие как ленты и кружева;
  • рукописные письма и записки;
  • наклейки, декоративный скотч и резиновые штампы.

Полезный совет: можно выбрать любой размер блокнота, но важно, чтобы он был в мягкой обложке. Если взять блокнот твёрдой обложке, то корешок сл временем может начать разваливаться.

В зависимости от того, как вы хотите оформить свой дневник вам может понадобится игла для вышивания и нитки или кольца для переплета и дырокол.

Вместо того чтобы покупать новые материалы, сосредоточьтесь на том, чтобы дать новую жизнь старой бумаге, ткани и другим ненужным вещам.

Начните с того, что вы обычно выбрасываете, но что вам нравится с эстетической точки зрения или имеет для вас сентиментальную ценность.

Ведение дневника из подручных материалов должно быть увлекательным и творческим способом сократить количество отходов и использовать вещи повторно с пользой, а не чрезмерным потреблением или покупкой новых материалов. Конечно, если вы хотите добавить несколько необычных предметов — например, наклейки или декоративный скотч — вы можете это сделать, но смысл ведения дневника из подручных материалов заключается в использовании того, что у вас уже есть.

Выберите основу для своего дневника

Прежде всего: вам понадобится основа для вашего дневника. Некоторые предпочитают использовать для этого тетрадь для записей, скетчбук, блокнот или дневник. В качестве альтернативы, вы можете создать свой собственный дневник, сшив и скрепив отдельные страницы или используя дырокол и кольца для переплета.

Определите тему

Хотя вам не обязательно строить свой дневник на основе какой-то определенной темы, выбор конкретной идеи, цветовой палитры или цели может упростить творческий процесс.

Подготовка и сбор материалов

Собирайте обрезки бумаги для ведения дневника по мере необходимости, складывая материалы в коробку из-под обуви или большой конверт. Заранее подготовьте и прессуйте объемные предметы (например, цветы из старого букета). Это также отличная возможность начать избавляться от различных памятных вещей, с которыми вы давно хотели что-то сделать.

Как только у вас будут все необходимые материалы и блокнот, начните с приклеивания различных элементов на страницы, создавая визуально интересный дизайн. Пришейте обрезки ткани, используйте штампы, приклейте засушенные цветы и наклейки. Вы можете добавить личные заметки, эскизы или даже небольшие стихи, чтобы сделать каждую страницу уникальной.

Добавьте слои и карманы

Наслаивание материалов на странице придаст ей больше визуального интереса и глубины. Как правило, начинайте с более крупных элементов, переходя к более мелким, но не стоит стремиться к идеальному результату.

Вы также можете вставить кармашки в свой дневник. Просто вклейте туда конверты или квадратики из картона.

Смотрите видео - Как выглядит Junk Journal:

Ведение дневника из подручных материалов приносит наибольшее удовлетворение, когда становится регулярной частью вашей жизни. Начав вести такой дневник, попробуйте выделить для этого определенный день недели, записывая в него собранные за последние несколько дней материалы. Сам процесс работы с материалами — будь то перелистывание старых книг, вырезание фотографий или сортировка кусочков бумаги — может обладать медитативным эффектом.

Ранее Главред писал, какие подарки категорически нельзя дарить мужчинам. Они могут принести проблемы, беды, финансовые трудности и ссоры.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Хоббит
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - детали

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - детали

09:18Мир
Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

09:00Интервью
Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

08:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

Последние новости

09:18

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - детали

09:16

Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен

09:00

Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

08:10

Назначение Буданова руководителем Офиса: что стоит знатьмнение

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
07:59

Путин ловко манипулирует: в Politico оценили шансы завершения войны в 2026 году

06:10

Возможен ли переворот в России в 2026 году?мнение

06:02

"В Украине будет тепло": синоптик предупредила об изменении погоды и назвала даты

05:30

"На замужество": Наталка Денисенко неожиданно сделала заявление о свадьбе

Реклама
05:00

Новый курс валют с понедельника: украинцам сказали, ждать ли резких изменений

04:42

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

04:15

Секреты "женского счастья": как пересадить спатифиллум, чтобы он снова зацвелВидео

03:41

Забудете о высоком давлении: какие соки крайне полезны для здоровья сердца

02:44

Когда лучше пить кофе утром: кардиохирург назвал идеальное время для здоровья сердца

01:42

Три знака китайского зодиака приманят удачу в январе

01:02

С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседаВидео

00:11

В Германии призывают возвращать беженцев в Украину: кто в списке

02 января, пятница
23:47

Tesla потеряла "корону": на рынке электромобилей появился неожиданный фаворит

23:22

"Возвращаемся к опыту 2023 года": эксперт объяснил, когда графики станут лучше

22:54

Почему елку нельзя убирать до 6 января: об этом знают далеко не все

Реклама
22:51

"Я чувствовала в середине": вместе ли Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

22:48

Шовковский впервые сделал большое заявление после увольнения: что сказал экс-тренер

22:23

Победительница "Холостяка" ждет ребенка - первые детали

22:01

Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины, — Зеленский

21:57

Настоящая схватка: бывшие участницы "Холостяка" устроили скандал на пост-шоу

21:26

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

21:25

До весны точно можно забыть: как предотвратить появление плесени зимой

21:20

Дональд Трамп набросился на Джорджа Клуни - что сделал актер

21:16

Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 январяФото

20:39

До семи часов без света за раз: график отключений для Днепра и области на 3 январяФото

20:23

Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

19:44

Город как "большая серая зона": в Силах обороны рассказали о ходе боев на юге

19:20

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20

"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

19:10

Зеленский сделал сильное назначение для Украинымнение

18:57

Технология, которая отошла в прошлое: почему мусоропроводы стали редкостью в домах

18:45

"Стандарты СРСР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

18:16

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

18:15

Суббота тоже без света: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 3 января

18:01

Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

Реклама
17:44

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

16:57

Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

16:51

"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременностиВидео

16:48

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять