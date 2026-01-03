Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен

Главная идея джанк-журнала — свобода самовыражения, хаотичность и процесс "здесь и сейчас".

https://glavred.info/life/hobbi-iz-musora-chto-takoe-dzhankbuk-i-pochemu-on-tak-populyaren-10729049.html Ссылка скопирована

Ведение джанк-журнала помогает снизить количество отходов и использовать вещи повторно / Скриншот

Вы узнаете:

Что означает слово "джанкбук"

Чем отличается junk journal от скрапбукинга

Как создать Junk Journal

В последние годы приобрела огромную популярность практика создания джанк-дневников. Это хобби, которое дает возможность погрузиться в мир коллажа и скрапбукинга, при этом экологично используя материалы, которые в противном случае оказались бы в мусорном ведре.

Что такое Джанкбук, как его создать и чем он отличается от скрапбукинга - разобрался Главред.

видео дня

Что такое Junk Journal

Junk Journal (Джанк Journal, Джанкбук) — это персонализированный дневник или альбом, сделанный своими руками из подручных материалов, которые жалко выбросить. Это могут быть старые билеты, чеки, фантики, газетные вырезки, конверты, открытки, засушенные цветы и другие памятные мелочи.

Смотрите видео - Как выглядит Джанк Journal:

Дневники из переработанных материалов часто заполнены рукописными заметками, эскизами и фотографиями, но правил нет — можно что-то приклеить, а можно и вписать в дневник.

Джанкбук отличается от классического скрапбукинга своей хаотичностью и упором на использование имеющихся материалов вместо покупки новых. Ведение дневника в стиле Джанк Journal рассматривается скорее как ежедневное творческое хобби или форма самовыражения. Это более быстрый, сиюминутный процесс. Здесь не должно быть никаких сложных дизайнерских решений.

В то же время скрапбукинг, как правило, представляет собой более масштабный проект, специально предназначенный для линейного отображения воспоминаний и фотографий.

Junk Journal / Скриншот

Как сделать Джанкбук

Ведение дневника в стиле Джанк Journal невероятно универсально. Вы можете адаптировать его под свои интересы, будь то путешествия, искусство, личные размышления или просто коллекционирование красивых мелочей. Поскольку это творческий способ самовыражения, который побуждает вас исследовать свою художественную сторону, не бойтесь экспериментировать. Независимо от того, хотите ли вы создавать сложные страницы или более минималистичный стиль, нет правильного или неправильного способа это сделать, пишет Martha Stewart.

Необходимые материалы:

чистый блокнот;

ножницы и клей;

старые книги и журналы;

вырезки из журналов и газет;

печатные фотографии;

предметы повседневного обихода, такие как бумажные карты, билеты и открытки;

оберточная бумага;

обрезки ткани, такие как ленты и кружева;

рукописные письма и записки;

наклейки, декоративный скотч и резиновые штампы.

Полезный совет: можно выбрать любой размер блокнота, но важно, чтобы он был в мягкой обложке. Если взять блокнот твёрдой обложке, то корешок сл временем может начать разваливаться.

В зависимости от того, как вы хотите оформить свой дневник вам может понадобится игла для вышивания и нитки или кольца для переплета и дырокол.

Вместо того чтобы покупать новые материалы, сосредоточьтесь на том, чтобы дать новую жизнь старой бумаге, ткани и другим ненужным вещам.

Начните с того, что вы обычно выбрасываете, но что вам нравится с эстетической точки зрения или имеет для вас сентиментальную ценность.

Ведение дневника из подручных материалов должно быть увлекательным и творческим способом сократить количество отходов и использовать вещи повторно с пользой, а не чрезмерным потреблением или покупкой новых материалов. Конечно, если вы хотите добавить несколько необычных предметов — например, наклейки или декоративный скотч — вы можете это сделать, но смысл ведения дневника из подручных материалов заключается в использовании того, что у вас уже есть.

Выберите основу для своего дневника

Прежде всего: вам понадобится основа для вашего дневника. Некоторые предпочитают использовать для этого тетрадь для записей, скетчбук, блокнот или дневник. В качестве альтернативы, вы можете создать свой собственный дневник, сшив и скрепив отдельные страницы или используя дырокол и кольца для переплета.

Определите тему

Хотя вам не обязательно строить свой дневник на основе какой-то определенной темы, выбор конкретной идеи, цветовой палитры или цели может упростить творческий процесс.

Подготовка и сбор материалов

Собирайте обрезки бумаги для ведения дневника по мере необходимости, складывая материалы в коробку из-под обуви или большой конверт. Заранее подготовьте и прессуйте объемные предметы (например, цветы из старого букета). Это также отличная возможность начать избавляться от различных памятных вещей, с которыми вы давно хотели что-то сделать.

Как только у вас будут все необходимые материалы и блокнот, начните с приклеивания различных элементов на страницы, создавая визуально интересный дизайн. Пришейте обрезки ткани, используйте штампы, приклейте засушенные цветы и наклейки. Вы можете добавить личные заметки, эскизы или даже небольшие стихи, чтобы сделать каждую страницу уникальной.

Добавьте слои и карманы

Наслаивание материалов на странице придаст ей больше визуального интереса и глубины. Как правило, начинайте с более крупных элементов, переходя к более мелким, но не стоит стремиться к идеальному результату.

Вы также можете вставить кармашки в свой дневник. Просто вклейте туда конверты или квадратики из картона.

Смотрите видео - Как выглядит Junk Journal:

Ведение дневника из подручных материалов приносит наибольшее удовлетворение, когда становится регулярной частью вашей жизни. Начав вести такой дневник, попробуйте выделить для этого определенный день недели, записывая в него собранные за последние несколько дней материалы. Сам процесс работы с материалами — будь то перелистывание старых книг, вырезание фотографий или сортировка кусочков бумаги — может обладать медитативным эффектом.

Ранее Главред писал, какие подарки категорически нельзя дарить мужчинам. Они могут принести проблемы, беды, финансовые трудности и ссоры.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред