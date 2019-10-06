Топ-5 хобби: на что готовы тратить деньги украинцы / SunDayNews

Самым затратным хобби украинцев оказались путешествия: только на инвентарь 4 из 10 туристов из Украины тратят от 1 тыс. грн до 3 тыс. грн ежемесячно.

Впрочем, в пятерку самых распространенных хобби путешествия не вошли. Самыми же редкими хобби стали голубеводство, карты Таро и розыск акций в магазинах.

Согласно опросу платформы OLX, топ-5 хобби украинцев выглядит так:

1. Спорт – 20% опрошенных (42% из них ездят на велосипеде, фитнесом увлекаются 17%, а футболом – 12%). Зарабатывают на спорте 15% респондентов.

Читайте такжеАморальное хобби. Сотрудников аэропорта застукали за неприличным занятием, видео2. Коллекционирование – 14% (чаще всего монет – 28% из всех). При этом некоторые украинцы признались, что коллекционируют мини-бутылочки из-под алкоголя, морских свинок и медицинские инструменты.

3. Охота и рыбалка – тоже 14%. Зарабатывают на этом хобби лишь 9% украинцев.

4. Музыка – 13% (преимущественно игра на гитаре), а прослушивание песен – каждый третий. Делают на этом деньги 21% украинцев.

5. Художественное творчество – 11% (рисование – 22,6%, вышивание – 16% и вязание – 13%). Самым необычным творчеством стали: точение бритв, шитье кукол из капрона и украшение свадебных кортежей. Сделали это источником своей прибыли 32% украинцев.

Ранее звезды рассказали о своих хобби. К примеру, у Поляковой — кулинария, а у Дзидзьо — рыбалка. Певица Tayanna сочетает свое хобби с путешествиями.