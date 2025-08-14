Успение Пресвятой Богородицы: 4 запрета в день важного церковного праздника

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день много росы
- Что нельзя делать в этот день
- Что нужно съесть 15 августа
15 августа церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, в этот день чтят завершение земной жизни Богоматери и вознесение ее на небеса телом и душой.
После смерти и Вознесения Иисуса Христа Дева Мария жила в молитве. Она помогала апостолам и творила добрые дела. В какой-то момент она получила благую весть. Архангел Гавриил сообщил ей, что вскоре она отойдет к Сыну.
В доме Богородицы собрались апостолы. После ее смерти тело похоронили у подножья Елеонской горы. На третий день апостол Фома приехал к гробнице попрощаться с Богоматерью, но тела там не было. Там остались лишь погребальные пелены.
Что можно делать 15 августа
- В этот день нужно помолиться и поставить свечку за всех родных и близких. Также нужно попросить у святых здоровья.
- В этот день нужно освятить семена и колоски пшеницы из нового урожая.
- В этот день нужно раздать милостыню и накормить голодных людей. Главное дарить радость другим.
- В этот день нужно провести время в кругу семьи. На праздничный стол нужно поставить хлеб из свежей муки.
Что нельзя делать 15 августа
1. Нельзя 15 августа работать физически. Лучше посвятить день молитве и спокойствию.
2. Нельзя 15 августа играть свадьбы и устраивать шумные гуляния.
3. Нельзя 15 августа купаться в озерах и в реках. Вода в этот день становится холодной и опасной.
4. Нельзя 15 августа надевать старую или неудобную обувь. Считается, что тогда дальнейшая жизнь будет омраченной.
Приметы 15 августа
- Если в этот день ясно и тепло, то осень будет сухой и долгой.
- Если в этот день улетели аисты, то осень будет ранней и холодной.
- Если в этот день много паутины, то зима будет морозной и малоснежной.
- Если в этот день утром много росы, то будет хорошая погода.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
