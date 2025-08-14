Успение Пресвятой Богородицы: 4 запрета в день важного церковного праздника

Что можно делать 15 августа. Приметы и запреты, которые уберегут жизнь от неприятностей.

Что нельзя делать 15 августа / фото: pomisna.info

15 августа церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, в этот день чтят завершение земной жизни Богоматери и вознесение ее на небеса телом и душой.

После смерти и Вознесения Иисуса Христа Дева Мария жила в молитве. Она помогала апостолам и творила добрые дела. В какой-то момент она получила благую весть. Архангел Гавриил сообщил ей, что вскоре она отойдет к Сыну.

В доме Богородицы собрались апостолы. После ее смерти тело похоронили у подножья Елеонской горы. На третий день апостол Фома приехал к гробнице попрощаться с Богоматерью, но тела там не было. Там остались лишь погребальные пелены.

Что можно делать 15 августа

В этот день нужно помолиться и поставить свечку за всех родных и близких. Также нужно попросить у святых здоровья.

В этот день нужно освятить семена и колоски пшеницы из нового урожая.

В этот день нужно раздать милостыню и накормить голодных людей. Главное дарить радость другим.

В этот день нужно провести время в кругу семьи. На праздничный стол нужно поставить хлеб из свежей муки.

Что нельзя делать 15 августа

1. Нельзя 15 августа работать физически. Лучше посвятить день молитве и спокойствию.

2. Нельзя 15 августа играть свадьбы и устраивать шумные гуляния.

3. Нельзя 15 августа купаться в озерах и в реках. Вода в этот день становится холодной и опасной.

4. Нельзя 15 августа надевать старую или неудобную обувь. Считается, что тогда дальнейшая жизнь будет омраченной.

Приметы 15 августа

Если в этот день ясно и тепло, то осень будет сухой и долгой.

Если в этот день улетели аисты, то осень будет ранней и холодной.

Если в этот день много паутины, то зима будет морозной и малоснежной.

Если в этот день утром много росы, то будет хорошая погода.

