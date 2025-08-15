Ореховый Спас 2025: четыре запрета, которые нельзя нарушать 16 августа

Что можно делать 16 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды.

Что нельзя делать 16 августа

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день улетели журавли

Что нельзя стричь в этот день

Кого нужно пригласить за стол 16 августа

16 августа церковь отмечает Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Как сообщает Главред, в народе этот день называют Ореховым Спасом.

В сирийском Эдессе был царь, который болел проказой. Он написал Иисусу письмо с просьбой разрешить написать портрет Сына Божьего. Когда писец принялся за дело, лик Иисуса постоянно менялся из-за "невыразимой благодати". Тогда Иисус умылся и вытерся полотном. После этого на ткани чудесным образом появилось изображение с чертами Спасителя.

Именно это полотно отвезли царю и разместили в башне города. Туда могли приходить молиться и другие люди. Это изображение считается первой иконой.

В 630 году Эдессу захватили арабы и запретили поклонение святыне. Через 300 лет император Константин Багрянородный выкупил образ и сделал главной святыней Константинополя.

Что можно делать 16 августа

В этот день нужно пойти в церковь. В молитвах стоит попросить здоровья, благополучия.

В этот день нужно освятить в церкви фрукты, овощи, выпечку и орехи.

В этот день нужно завершить уборку хлева, чтобы следующий год был урожайным.

В этот день нужно собрать много гостей за столом. Считается, что чем больше будет людей, тем счастливее будет следующий год.

Что нельзя делать 16 августа

1. Нельзя 16 августа кричать и злиться. Церковь призывает воздержаться от этого.

2. Нельзя 16 августа заниматься тяжелой физической работой. Это может притянуть проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 16 августа стричь волосы и ногти. Предки верили, что из-за этого можно потерять удачу.

4. Нельзя 16 августа неуважительно относиться к хлебу. Все нужно съесть до последней крошки, чтобы не начались финансовые трудности.

Приметы 16 августа

Если в этот день отлетели журавли, то на Покров будут морозы.

Если в этот день большой урожай орехов, то в следующем году будет хороший урожай ржи.

Если в этот день гроза, то следующее лето будет теплым.

Если в этот день идет дождь, то он затянется еще на 2-3 дня.

