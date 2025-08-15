Ореховый Спас 2025: четыре запрета, которые нельзя нарушать 16 августа

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день улетели журавли
- Что нельзя стричь в этот день
- Кого нужно пригласить за стол 16 августа
16 августа церковь отмечает Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Как сообщает Главред, в народе этот день называют Ореховым Спасом.
В сирийском Эдессе был царь, который болел проказой. Он написал Иисусу письмо с просьбой разрешить написать портрет Сына Божьего. Когда писец принялся за дело, лик Иисуса постоянно менялся из-за "невыразимой благодати". Тогда Иисус умылся и вытерся полотном. После этого на ткани чудесным образом появилось изображение с чертами Спасителя.
Именно это полотно отвезли царю и разместили в башне города. Туда могли приходить молиться и другие люди. Это изображение считается первой иконой.
В 630 году Эдессу захватили арабы и запретили поклонение святыне. Через 300 лет император Константин Багрянородный выкупил образ и сделал главной святыней Константинополя.
Что можно делать 16 августа
- В этот день нужно пойти в церковь. В молитвах стоит попросить здоровья, благополучия.
- В этот день нужно освятить в церкви фрукты, овощи, выпечку и орехи.
- В этот день нужно завершить уборку хлева, чтобы следующий год был урожайным.
- В этот день нужно собрать много гостей за столом. Считается, что чем больше будет людей, тем счастливее будет следующий год.
Что нельзя делать 16 августа
1. Нельзя 16 августа кричать и злиться. Церковь призывает воздержаться от этого.
2. Нельзя 16 августа заниматься тяжелой физической работой. Это может притянуть проблемы со здоровьем.
3. Нельзя 16 августа стричь волосы и ногти. Предки верили, что из-за этого можно потерять удачу.
4. Нельзя 16 августа неуважительно относиться к хлебу. Все нужно съесть до последней крошки, чтобы не начались финансовые трудности.
Приметы 16 августа
- Если в этот день отлетели журавли, то на Покров будут морозы.
- Если в этот день большой урожай орехов, то в следующем году будет хороший урожай ржи.
- Если в этот день гроза, то следующее лето будет теплым.
- Если в этот день идет дождь, то он затянется еще на 2-3 дня.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
