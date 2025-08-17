Почему нельзя носить черное 18 августа: приметы, которые могут удивить

Что можно делать 18 августа. Приметы и запреты, которые могут уберечь от беды.

18 августа церковь почитает память мучеников Флора и Лавра. Как сообщает Главред, они были камнетесами, которые унаследовали свое ремесло от наставников.

Флор и Лавр были христианами. Однако правитель отправил их в соседнюю область строить языческий храм. Братья заработали много денег и все раздали бедным.

Однажды во время строительства храма осколок камня повредил глаз сыну местного жреца. Флор и Лавр молились об исцелении и произошло настоящее чудо - юноша внезапно прозрел. После этого отец принял христианство, оттуда убрали идолов и установили крест. Однако правитель, узнавший об этом, приговорил всех к казни.

Что можно делать 18 августа

В этот день нужно помолиться. У святых просили об исцелении от тяжких болезней и зависимостей.

В этот день нужно окропить лошадей святой водой. Предки верили, что они будут здоровыми.

В этот день нужно собрать полынь и принести его домой. Полынь нужно положить в укромное место. Считается, что это будет защищать от нечистой силы, беды и плохих людей.

Что нельзя делать 18 августа

1. Нельзя 18 августа отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудной ситуации.

2. Нельзя 18 августа распускать сплетни. Это вернется бумерангом.

3. Нельзя 18 августа носить темную одежду. Это может притянуть беду.

Приметы 18 августа

Если в этот день низко плывут облака, то будут затяжные дожди.

Если в этот день у полыни тонкие корни, то будущий год будет неурожайным.

Если в этот день жарко, то сентябрь будет дождливым.

Если в этот день ясная погода, то скоро будет непогода.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

