Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

Ангелина Подвысоцкая
18 августа 2025, 17:34
39
Что можно делать 19 августа. Важные приметы и запреты, которые могут защитить от беды.
приметы 19 вгуста
Что нельзя делать 19 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день много комаров
  • Что нельзя ремонтировать в этот день
  • Что нужно сделать 19 августа

19 августа церковь почитает память святого мученика Андрея Стратилата и других. Как сообщает Главред, Андрей был военачальником в Малой Азии во время правления императора Максимиана. Он был в почете среди воинов, так как был храбрым и обладал хорошими военными навыками.

Андрей был христианином. Он открыто начал защищать братьев по вере после того, как император приказал преследовать христиан. Андрей убеждал воинов не применять насилие против них. Многие солдаты действительно пошли по стопам Андрея и даже приняли христианство.

видео дня

Однажды во время одного из военных походов против варваров Андрей чудом победил. Тогда 2593 воина приняла крещение. Римские власти узнали об этом и схватили Андрея и его сподвижников. Их жестоко пытали, после чего казнили неподалеку от Тарса.

Что можно делать 19 августа

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили оберега для родной земли от войны и бедствия.
  • В этот день нужно сделать доброе дело. Чем больше добра вы сделаете, тем больше его вернется.

Что нельзя делать 19 августа

1. Нельзя 19 августа купаться в открытых водоемах. Вода в этот день может принести болезни.

2. Нельзя 19 августа отказывать в милостыне или помощи. Если вы нарушите этот запрет, то притянете к себе много неудач.

3. Нельзя 19 августа открыто говорить о деньгах и планах. Иначе все планы могут сорваться.

4. Нельзя 19 августа ремонтировать обувь. Предки верили, что тогда будет угроза получения травмы.

Приметы 19 августа

  • Если в этот день холодно и видно туман, то следующий год будет урожайным.
  • Если в этот день дождь, то осень также будет дождливой.
  • Если в этот день гремит гром, то осень будет холодной.
  • Если в этот день много комаров и мошек, то осень будет дождливой.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украину

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украину

19:10Мнения
Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:25Война
Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

17:56Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

Последние новости

19:10

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украину

19:08

Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

18:57

Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

18:25

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:12

Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственниковВидео

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
18:00

Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

17:56

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

Реклама
17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

17:10

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:03

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

16:54

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

16:38

Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

16:32

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракете

16:23

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

16:10

Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

15:42

Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

Реклама
15:39

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она былаВидео

15:34

Без волос и четырех частей тела: как будут выглядеть люди в будущем

15:34

В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

15:17

"Судью Майдана" Жернакова обвинили в махинациях в Общественном совете доброчесности, оценивающем судей, – СМИ

15:14

Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом

15:08

"Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть": Салливан сказал, что должны сделать США

14:41

У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала

14:29

Раскрыта главная тайна котов - вот почему коты не всегда приземляются на лапыВидео

14:23

В Украине планируют повысить зарплату врачам: сколько будут получать

14:21

"Ела очень мало": голливудская украинка Мила Кунис рассказала о сложном этапе

14:10

Гнилой план Трампа-Путина: почему Украине придется выбирать между плохим и катастрофическиммнение

14:09

Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшимиФото

13:47

"Россияне сдаются": ВСУ пошли вперед и имеют успехи на ряде направлений, что известно

13:29

Потап впервые заговорил о сыне от Насти Каменских - детали

13:20

Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий

13:16

Армия РФ с пулеметами круглосуточно дежурит на пляжах Крыма: к чему готовится враг

13:14

"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам АзербайджанаФото

13:04

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

13:01

Где три отличия между сценой в магазине: только "настоящие детективы" угадают

12:23

Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

Реклама
12:17

Ведущая 1+1 засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы

12:13

Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинкеВидео

12:06

Летучие мыши залетают в квартиры украинцев: о чем предупреждают зоозащитники

11:53

Возраст - не проблема: психолог рассказал, как найти друзей во взрослой жизни

11:37

Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

11:33

Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"Эксклюзив

11:27

"Какой взрослый мужчинка": третья жена Гусева показала полуторагодовалого сына

11:22

"Уже не будут прежними": муж Ани Лорак ошеломил заявлением

11:18

Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войнуВидео

11:07

Некоторые украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: кто в списке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять