Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

19 августа церковь почитает память святого мученика Андрея Стратилата и других. Как сообщает Главред, Андрей был военачальником в Малой Азии во время правления императора Максимиана. Он был в почете среди воинов, так как был храбрым и обладал хорошими военными навыками.

Андрей был христианином. Он открыто начал защищать братьев по вере после того, как император приказал преследовать христиан. Андрей убеждал воинов не применять насилие против них. Многие солдаты действительно пошли по стопам Андрея и даже приняли христианство.

Однажды во время одного из военных походов против варваров Андрей чудом победил. Тогда 2593 воина приняла крещение. Римские власти узнали об этом и схватили Андрея и его сподвижников. Их жестоко пытали, после чего казнили неподалеку от Тарса.

Что можно делать 19 августа

В этот день нужно помолиться. У святого просили оберега для родной земли от войны и бедствия.

В этот день нужно сделать доброе дело. Чем больше добра вы сделаете, тем больше его вернется.

Что нельзя делать 19 августа

1. Нельзя 19 августа купаться в открытых водоемах. Вода в этот день может принести болезни.

2. Нельзя 19 августа отказывать в милостыне или помощи. Если вы нарушите этот запрет, то притянете к себе много неудач.

3. Нельзя 19 августа открыто говорить о деньгах и планах. Иначе все планы могут сорваться.

4. Нельзя 19 августа ремонтировать обувь. Предки верили, что тогда будет угроза получения травмы.

Приметы 19 августа

Если в этот день холодно и видно туман, то следующий год будет урожайным.

Если в этот день дождь, то осень также будет дождливой.

Если в этот день гремит гром, то осень будет холодной.

Если в этот день много комаров и мошек, то осень будет дождливой.

