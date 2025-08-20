Укр
Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2025, 15:40
Что можно делать 21 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от конфликтов и проблем.
Что нельзя делать 21 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день густой туман
  • Куда нельзя ходить в этот день
  • Что нужно сделать 21 августа

21 августа церковь почитает память святого апостола Фаддея. Как сообщает Главред, в Новом Завете его также называют Иуда Фаддей или Иуда, брат Иакова. Стоит акцентировать внимание, что он не связан с Иудой Искариотом.

Фаддей был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Он является его ближайшим учеником. Иисус поручил Фаддею проповедовать Евангелие по всему миру. Именно он проповедовал христианство в разных странах после Вознесения Иисуса апостола.

видео дня

Фаддей проповедовал в Сирии, Месопотамии и Персии. Там у него было много последователей, однако ему пришлось принять мученическую смерть.

Что можно делать 21 августа

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят поддержать из в самых сложных жизненных обстоятельствах.
  • В этот день нужно сделать доброе дело. Чем больше хорошего вы сделаете, тем больше добра к вам вернется.

Что нельзя делать 21 августа

1. Нельзя 21 августа начинать важные дела. Иначе они затянутся и не принесут желаемого результата.

2. Нельзя 21 августа отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вы можете оказаться в трудном положении.

3. Нельзя 21 августа посещать гостей или принимать их у себя. Предки верили, что это может привести к ссорам и неприятностям.

4. Нельзя 21 августа совершать большие покупки. Важные расходы лучше отложить на другой день.

Приметы 21 августа

  • Если в этот день обильная роса, то несколько дней будет хорошая погода.
  • Если в этот день густой туман, то осень будет теплой и влажной.
  • Если в этот день сильный ветер, то будут ранние заморозки.
  • Если в этот день дождь, то осень будет затяжной и пасмурной.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

