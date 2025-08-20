Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день густой туман
- Куда нельзя ходить в этот день
- Что нужно сделать 21 августа
21 августа церковь почитает память святого апостола Фаддея. Как сообщает Главред, в Новом Завете его также называют Иуда Фаддей или Иуда, брат Иакова. Стоит акцентировать внимание, что он не связан с Иудой Искариотом.
Фаддей был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Он является его ближайшим учеником. Иисус поручил Фаддею проповедовать Евангелие по всему миру. Именно он проповедовал христианство в разных странах после Вознесения Иисуса апостола.
Фаддей проповедовал в Сирии, Месопотамии и Персии. Там у него было много последователей, однако ему пришлось принять мученическую смерть.
Что можно делать 21 августа
- В этот день нужно помолиться. У святого просят поддержать из в самых сложных жизненных обстоятельствах.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Чем больше хорошего вы сделаете, тем больше добра к вам вернется.
Что нельзя делать 21 августа
1. Нельзя 21 августа начинать важные дела. Иначе они затянутся и не принесут желаемого результата.
2. Нельзя 21 августа отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что тогда вы можете оказаться в трудном положении.
3. Нельзя 21 августа посещать гостей или принимать их у себя. Предки верили, что это может привести к ссорам и неприятностям.
4. Нельзя 21 августа совершать большие покупки. Важные расходы лучше отложить на другой день.
Приметы 21 августа
- Если в этот день обильная роса, то несколько дней будет хорошая погода.
- Если в этот день густой туман, то осень будет теплой и влажной.
- Если в этот день сильный ветер, то будут ранние заморозки.
- Если в этот день дождь, то осень будет затяжной и пасмурной.
