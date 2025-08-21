4 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 22 августа

Что можно делать 22 августа. Важные приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.

Что нельзя делать 22 августа / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день в воздухе много паутины

Куда нельзя стричь в этот день

Что нужно сделать 22 августа

22 августа церковь почитает память святых мучеников Агатоника, Севериана и других. Как сообщает Главред, они жили во времена великого гонения на христиан, которое устроил император Диоклетиан. Агатоник и Севериан были воинами или простыми гражданами. Они открыто исповедовали христианство.

Однажды власти узнали об этом и поймали мужчин. Их подвергли жестоким пыткам. Даже под угрозой смерти они отказались приносить жертву языческим богам. Агатоника казнили пыткой на колеснице, а Севериану отрубили голову.

Что можно делать 22 августа

В этот день нужно помолиться. У святых просят подкрепить их веру и даровать внутреннюю силу.

В этот день нужно творить добрые дела. Каждое такое дело вернется сторицей.

Что нельзя делать 22 августа

1. Нельзя 22 августа начинать новые дела. Считается, что они не принесут успеха.

2. Нельзя 22 августа работать в земле после обеда. Предки верили, что это не даст прироста урожая.

3. Нельзя 22 августа стричь волосы. Иначе это может "забрать" силу и здоровье.

4. Нельзя 22 августа отправляться в дальние поездки. Считается, что тогда можно столкнуться с проблемами.

Приметы 22 августа

Если в этот день дует северный ветер, то придет быстрое похолодание.

Если в этот день птицы собираются в стаи, то скоро наступит осень.

Если в этот день в воздухе много паутины, то зима будет морозной и сухой.

Если в этот день сильный туман, то будут тихие и погодные дни.

