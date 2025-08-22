Укр
Читать на украинском
  Приметы
  Приметы

Почему нельзя убирать 23 августа: приметы, которые уберегут от потерь

Ангелина Подвысоцкая
22 августа 2025, 18:02
Что можно делать 23 августа. Строгие приметы и запреты, которые нельзя нарушать в этот день.
Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день улетели журавли
  • Почему нельзя убирать в этот день
  • Что нужно сделать 23 августа

23 августа церковь почитает память святого Луппа. Также в этот день отмечают Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, Лупп был слугой преподобного Дмитрия Солунского. Он также стал свидетелем его смерти и сохранил его вещи. Луп забрал тунику и перстень хозяина, после чего совершил немало чудес с Божьим благословением.

Лупп разбил языческих идолов на капище. После этого его начали преследовать. По приказу императора его арестовали и казнили. В момент перед казнью он много молился, в то же время налетела дождевая туча, начался ливень. Однако Луппа все же казнили.

Что можно делать 23 августа

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили исцеления от тяжелых недугов.
  • В этот день нужно собрать бруснику и приготовить из нее варенье на зиму.
  • В этот день можно жениться. День благоприятный для создания семьи.

Что нельзя делать 23 августа

1. Нельзя 23 августа одалживать деньги. Иначе можете оказаться в затяжном трудном финансовом положении.

2. Нельзя 23 августа начинать новые дела. Иначе планы могут не сбыться.

3. Нельзя 23 августа брать в руки острые предметы. Вы рискуете получить травмы.

4. Нельзя 23 августа одалживать другим свои вещи. Вы можете потерять душевное спокойствие и счастье.

5. Нельзя 23 августа убирать, подметать и мыть пол. Вы можете потерять достаток.

Приметы 23 августа

  • Если в этот день созрела брусника, то уже стоит убирать овес.
  • Если в этот день улетают журавли, то зима будет ранней.
  • Если в этот день вечером туман, то будет хорошая погода.
  • Если в этот день расцвел горох, то осень будет теплой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

