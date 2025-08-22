Почему нельзя убирать 23 августа: приметы, которые уберегут от потерь

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день улетели журавли
- Почему нельзя убирать в этот день
- Что нужно сделать 23 августа
23 августа церковь почитает память святого Луппа. Также в этот день отмечают Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, Лупп был слугой преподобного Дмитрия Солунского. Он также стал свидетелем его смерти и сохранил его вещи. Луп забрал тунику и перстень хозяина, после чего совершил немало чудес с Божьим благословением.
Лупп разбил языческих идолов на капище. После этого его начали преследовать. По приказу императора его арестовали и казнили. В момент перед казнью он много молился, в то же время налетела дождевая туча, начался ливень. Однако Луппа все же казнили.
Что можно делать 23 августа
- В этот день нужно помолиться. У святых просили исцеления от тяжелых недугов.
- В этот день нужно собрать бруснику и приготовить из нее варенье на зиму.
- В этот день можно жениться. День благоприятный для создания семьи.
Что нельзя делать 23 августа
1. Нельзя 23 августа одалживать деньги. Иначе можете оказаться в затяжном трудном финансовом положении.
2. Нельзя 23 августа начинать новые дела. Иначе планы могут не сбыться.
3. Нельзя 23 августа брать в руки острые предметы. Вы рискуете получить травмы.
4. Нельзя 23 августа одалживать другим свои вещи. Вы можете потерять душевное спокойствие и счастье.
5. Нельзя 23 августа убирать, подметать и мыть пол. Вы можете потерять достаток.
Приметы 23 августа
- Если в этот день созрела брусника, то уже стоит убирать овес.
- Если в этот день улетают журавли, то зима будет ранней.
- Если в этот день вечером туман, то будет хорошая погода.
- Если в этот день расцвел горох, то осень будет теплой.
