Вот почему кот падает на землю когда видит хозяина - объяснение удивит многих

Зооэксперты раскрыли, почему коты иногда падают и катаются перед хозяином - истинная причина может быть совсем не такой, как кажется многим.

Почему кот падает на землю когда видит хозяина - почему кот крутится / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем идет речь в материале:

Почему кот крутится

Почему кот падает на землю

Почему кот переворачивается на земле когда видит хозяина

Если вы замечаете, что ваша кошка падает на пол, как только вы заходите домой, - не спешите удивляться. Зооэксперты AnimalWised в видео на YouTube объясняют, что это поведение говорит гораздо больше о чувствах вашего любимца, чем может показаться на первый взгляд.

Главред выяснил, почему кот ложится перед хозяином.

Почему кот показывает живот

"Если вы приходите домой, и первое, что делает ваша кошка, - это валяется на полу, поздравляем. Это явный знак, что она любит вас и чувствует себя комфортно в вашем присутствии", - отмечают эксперты AnimalWised.

Особенно ярким проявлением доверия является "печенье" - когда кот вытягивает лапы, как будто месит тесто.

"Кошки - привередливые и сдержанные животные, и они не привязываются к кому-либо. Если ваша кошка приветствует вас таким образом, это потому, что она считает вас частью своей семьи", - объясняют специалисты.

Как кот приглашает к игре

Иногда падение на землю - это не только проявление радости, но и прямое приглашение к развлечениям.

"Слишком многие из нас считают, что кошки являются антисоциальными, но коты нуждаются в когнитивном и физическом стимулировании в виде игры", - отмечают эксперты.

Если кошка настойчиво мяукает, трется о вас или даже ложится на клавиатуру во время работы - это не случайность. Она просит внимания, игнорирование же может привести к стрессу и проблемам с поведением.

Как кот приветствует хозяина

Некоторые кошки падают на пол и показывают живот. Это особый знак, ведь "показывать живот - это уязвимый жест, который кошки делают только тогда, когда чувствуют себя в полной безопасности".

Впрочем, эксперты предупреждают: "Это не обязательно означает, что они хотят, чтобы им погладили живот... лучше гладить их в безопасных местах - за ушами, на голове или под подбородком".

Смотрите видео о том, какие признаки любви кошки:

Как кошка маркирует территорию

Еще одна причина, почему кошка падает и катается по полу, - это обозначение территории.

"Трение об пол или о вас оставляет запах кошки, который она узнает в пространстве или на людях, что дает ей ощущение безопасности и предупреждает других кошек о ее присутствии", - объясняют в AnimalWised.

Как кошки реагируют на стресс

Иногда падение и перекатывание могут быть проявлением покорности в ответ на страх или конфликт. Это может произойти после переезда, появления нового любимца или других значительных изменений. В таких случаях "нужно определить, что вызывает страх, дать кошке пространство и позаботиться, чтобы ее окружение было спокойным и безопасным".

Когда стоит насторожиться

Внезапные изменения в поведении кота могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

"Такие состояния, как гипертиреоз, хроническая боль или даже неврологические расстройства, могут влиять на поведение вашей кошки. В таких случаях лучше всего проконсультироваться с ветеринаром", - советуют эксперты.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

