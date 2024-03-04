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Могут ли коты видеть сны: зооэксперты рассказали, что может сниться кошкам

Юрий Берендий
4 марта 2024, 18:19
Кажется, коты могут спать в течение почти всего дня, однако видят ли при этом четвероногие любимцы сны и, что им может сниться - выяснил Главред.
Могут ли коты видеть сны: зооэксперты рассказали, что может сниться кошкам
Могут ли коты видеть сны - что может сниться домашним любимцам / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коты - почти синоним сна. Хотя они могут быть очень активными и подвижными, им нужно проводить большую часть дня в состоянии покоя. Во время сна мы можем видеть, как они издают звуки или двигаются. Однако могут ли коты видеть сны? Об этом рассказала ветеринарный ассистент и зооэксперт AnimalWised Мария Бестейрос.

Сколько спят коты

Коты обычно спят около 12-16 часов в день, но это может варьироваться в зависимости от возраста, здоровья и характера каждого конкретного животного. Молодые кошки и котята могут спать еще больше - до 20 часов в день, поскольку им нужно больше времени для восстановления и роста. Старые кошки также могут спать больше, поскольку они менее активны.

Коты известны своей способностью быстро засыпать и просыпаться, что связано с их режимом сна. Они часто воспроизводят свой естественный инстинкт охоты, когда играют с игрушками или ловят мячи. Такие короткие периоды активности могут чередоваться с длительными периодами отдыха, что позволяет им эффективно восстанавливать свои силы.

Видят ли коты сны

ЗооэкспертAnimalWised Мария Бестейрос отмечает, что чтобы понять, видят ли коты сны, нам нужно лучше понять их циклы сна. У людей сновидения происходят только во время стадии быстрого сна. Во время этого состояния глубокого сна человек полностью расслабляется, вплоть до того, что мышцы теряют тонус.

Исследования показали, что коты также впадают в быстрый сон. Их тело так же полностью расслабляется, а под веками можно увидеть движение глаз.

"Ветеринарный ассистент указывает на то, что наряду с расслабленным физическим состоянием и движением глаз, мы можем видеть и другие признаки того, что кошка спит в фазе быстрого сна. К ним относятся подергивания ушей, конечностей и хвоста во время сна. Мышцы рта также могут активизироваться, поэтому они делают дрожащие движения. Они могут сопровождаться тихими вокализационными звуками, такими как мурлыканье", - указывает она.

"Конечно, самым характерным поведением является движение глаз. Когда происходит быстрый сон, мы можем видеть, как двигаются глазные яблоки под закрытыми или полуоткрытыми веками, в то время как остальное тело остается расслабленным. В некоторых случаях мы можем заметить, что кот просыпается напуганным, будто возвращается из ночного кошмара, хотя это будет лишь на мгновение. Итак, все эти движения являются абсолютно нормальными физиологическими признаками. Все коты будут делать их в большей или меньшей степени", - делает вывод зооэксперт.

Что известно о AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Что снится котам?

Вероятность того, что коты могут видеть сны, связана с научными исследованиями работы мозга. Мария Бестейрос акцентирует на том, что во время сна их мозг издает волны, подобные человеческим, это означает, что они будут иметь похожий опыт.

"Хотя мы можем обоснованно предположить, что коты обладают способностью видеть сны, наука не дает ответа на вопрос, что именно им снится", - отметила она.

Смотрите видео о том, могут ли коты видеть сны:

В свою очередь Келли Сен-Дени, доктор ветеринарной медицины, президент Американской ассоциации кошачьих врачей отмечает, коты во сне могут видеть те же самые вещи, которые с ними могли происходить в течение дня

"Как и люди, и крысы, вполне вероятно, что наши кошки видят сны о своей повседневной деятельности, - говорит Сен-Дени.

Келли Сен-Дени

Доктор Сен-Дени - практикующий специалист по кошачьей медицине, сертифицированный Американским советом ветеринарных врачей с 2013 года. Она является медицинским соредактором журнала "Feline Practitioner" Американской ассоциации кошачьих врачей и соредактором журнала "Journal of Feline Medicine and Surgery". Доктор Сен-Дени является консультантом Ветеринарной информационной сети по вопросам внутренней медицины кошек и читает лекции на международном уровне обо всем, что касается кошек.

Кроме того, зооэксперты отмечают, что котята имеют более длинные периоды быстрого сна, чем взрослые кошки. Это свидетельствует о том, что быстрый сон, а следовательно, и сновидения, является важным для развития кошек.

"Считается, что он помогает кошачьему организму обрабатывать то, что фиксирует его сознание. Это включает интернализацию результатов определенных стимулов и даже развитие памяти. По этой причине можно предположить, что взрослые кошки видят сны для подобных целей", - резюмировала ветеринарный ассистент и зооэксперт AnimalWised Мария Бестейрос.

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