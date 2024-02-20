Это может указывать на серьезную проблему: почему кошки спят с открытыми глазами

Главред выяснил, почему кот может спать с открытыми глазами и на какие черты характера вашего домашнего любимца это может указывать.

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Почему кошки спят с открытыми глазами - для чего кошкам третье веко / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Известно, что кошки спят в среднем 18 часов в сутки. Причина, по которой кошки так много спят, заключается в том, что они по своей природе хищники и нуждаются в отдыхе между охотой. Если вы когда-нибудь смотрели, как спит кошка, вы, вероятно, видели, как она спит с высунутым языком, а в некоторых случаях с слегка открытыми глазами. Об этом блогер, владелец 5-ти котов Ричард Паркер рассказал в видео на своем канале в YouTube.

Почему кошки могут спать с открытыми глазами

Ричард Паркер указывает на то, что для котов нормально спать с одним или обоими открытыми глазами. Когда они это делают, вы, скорее всего, видите, что третье веко никтитовая мембрана. Это защищает роговицу от повреждений. Кошки спят с открытыми глазами, когда находятся в более легком, медленном сне.

"Они делают это, чтобы защитить себя от опасности, буквально следя за тем, что происходит вокруг, когда они наиболее уязвимы во время сна", - указывает блогер.

Чтобы полностью понять аспект третьего века и то, почему вы можете видеть, что глаза вашей кошки немного открыты во время сна, важно понимать основные стадии медленного и быстрого движения глаз во сне.

Какие стадии сна у кошек

"То, что мы часто называем быстрым сном. Что касается медленной фазы, то в ней выделяют две стадии: легкую и глубокую. Когда кошки все еще находятся в медленной фазе, особенно легкой, все их органы чувств остаются настроенными на то, что происходит в окружающей среде. Это позволяет им вставать и идти за секунду и реагировать почти на все. Именно на этой стадии коты часто держат один или оба глаза открытыми, чтобы ускорить время реакции", - указывает в видео владелец 5 котов Ричард Паркер.

Он добавляет, что коты в дикой природе или бездомные, одичавшие коты, живущие за пределами земли, овладели этим искусством расслабления и реагирования.

"С другой стороны, дремота - это гораздо более глубокая форма сна. Это когда ваш кот, скорее всего, видит сны и испытывает мышечные подергивания. Хотя это не так часто встречается по сравнению с медленной фазой, некоторые кошки способны держать глаза открытыми во время медленной фазы сна", - делает вывод блогер.

Смотрите видео о том, почему кошки спят с открытыми глазами:

Какие причины могут побудить кошку спать с открытыми глазами

По словам Ричарда Паркера, первая - это легкий сон. Это почти то, что мы только что назвали периодом отдыха.

"Это позволяет вашей кошке реагировать на внезапные изменения в окружающей среде и потенциальную опасность", - указывает он.

Следующей причиной открытия глаз у кота во время сна является шумная среда.

"Если в доме шумно, ваша кошка может спать с прицелом на приз, чтобы обнаружить все незнакомое, что появляется. Это не слишком отличается от легкого сна и постоянной готовности к действиям", - отмечает Ричард Паркер.

Блогер также добавляет, что причиной такого типа сна у кошек также может быть травма глаз.

"Если ваш кот получил травму глаз, у него в глазах застрял посторонний предмет, или же у него просто сухость в глазах, акт закрытия глаз может стать болезненным, так же, как и их открытие в некоторых случаях", - добавляет владелец 5-ти котов Ричард Паркер.

В таких случаях он советует отвезти кота к ветеринару, если проблема не решится естественным путем в течение нескольких часов.

"Другая причина открытых глаз может заключаться в том, что кот просто ухаживает за вами или ищет вас или за вами. Если ваша кошка имеет очень сильную связь с вами, она может тратить большую часть времени своего сна на то, чтобы не отставать от вас, знать, где вы находитесь и что делаете. Коты любят отслеживать движения и перемещения своих хозяев", - добавляет он.

Кроме того, Ричард Паркер указывает, что кот может присматриваться к вещам на случай, если еда не за горами.Частично наблюдение за вашими шагами может быть связано со временем приема пищи, особенно если внутренние часы вашего любимца знают, что уже почти пришло время есть.

Для чего кошкам третье веко

Ричард Паркер отмечает, что у котов, как и у нас, есть верхнее и нижнее веко.Третье веко у котов открывается, когда коты спят с чуть приоткрытыми глазами.

"Расположено во внутренних уголках глаз. Дополнительное веко по сути действует как дворник на лобовом стекле вашего автомобиля, защищая роговицу и удаляя пыль и мусор при каждом моргании, а также производя почти половину естественных кошачьих слез", - резюмирует блогер Ричард Паркер.

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