"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Элина Чигис
14 августа 2025, 13:37
Наталья Могилевская заговорила о личном.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Наталья Могилевская рассказала о муже
  • Где они познакомились

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, как она познакомилась со своим мужем Валентином и какого он происхождения.

В разговоре с Ангелиной Пичек артистка отметила, что знакомство произошло еще в начале полномасштабной войны в Украине.

видео дня

"Мы познакомились в первую неделю войны. Он был тем человеком, кто помог спасти мою беременную сестричку. Она была на восьмом месяце беременности, у нее были уже какие-то признаки, что она может родить прямо сейчас в этой нервной ситуации. И нужно было ее спасать. Хотя бы отвезти в спокойное место. Мы познакомились. И с этой минуты не расставались. И уже через полгода у нас были дети", – призналась знаменитость.

Наталья Могилевская о муже
Наталья Могилевская о муже / фото: скрин instagram.com, Ангелина Пичек

А вот мать ее мужа Юнона оказалась гречанкой.

"Он наполовину грек. Поэтому Греция эта – она немножко присутствует", – сказала Наталья.

Наталья Могилевская с дочерями
Наталья Могилевская с дочерями / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также Могилевская подчеркнула, что ее муж избегает публичности и она уважает его решение.

Отец Натальи Могилевской

Недавно певица показала архивное фото своего отца, который погиб в 1994 году в автокатастрофе, и немножко рассказала о нем.

"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала Могилевская.

Поклонники остались в восторге от фото и подчеркнули, что Наталья очень похожа на своего отца.

Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

