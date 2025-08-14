"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Наталья Могилевская заговорила о личном.

Наталья Могилевская - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская рассказала о муже

Где они познакомились

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, как она познакомилась со своим мужем Валентином и какого он происхождения.

В разговоре с Ангелиной Пичек артистка отметила, что знакомство произошло еще в начале полномасштабной войны в Украине.

"Мы познакомились в первую неделю войны. Он был тем человеком, кто помог спасти мою беременную сестричку. Она была на восьмом месяце беременности, у нее были уже какие-то признаки, что она может родить прямо сейчас в этой нервной ситуации. И нужно было ее спасать. Хотя бы отвезти в спокойное место. Мы познакомились. И с этой минуты не расставались. И уже через полгода у нас были дети", – призналась знаменитость.

Наталья Могилевская о муже / фото: скрин instagram.com, Ангелина Пичек

А вот мать ее мужа Юнона оказалась гречанкой.

"Он наполовину грек. Поэтому Греция эта – она немножко присутствует", – сказала Наталья.

Наталья Могилевская с дочерями / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также Могилевская подчеркнула, что ее муж избегает публичности и она уважает его решение.

Отец Натальи Могилевской

Недавно певица показала архивное фото своего отца, который погиб в 1994 году в автокатастрофе, и немножко рассказала о нем.

"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала Могилевская.

Поклонники остались в восторге от фото и подчеркнули, что Наталья очень похожа на своего отца.

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

