"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, как она познакомилась со своим мужем Валентином и какого он происхождения.
В разговоре с Ангелиной Пичек артистка отметила, что знакомство произошло еще в начале полномасштабной войны в Украине.
"Мы познакомились в первую неделю войны. Он был тем человеком, кто помог спасти мою беременную сестричку. Она была на восьмом месяце беременности, у нее были уже какие-то признаки, что она может родить прямо сейчас в этой нервной ситуации. И нужно было ее спасать. Хотя бы отвезти в спокойное место. Мы познакомились. И с этой минуты не расставались. И уже через полгода у нас были дети", – призналась знаменитость.
А вот мать ее мужа Юнона оказалась гречанкой.
"Он наполовину грек. Поэтому Греция эта – она немножко присутствует", – сказала Наталья.
Также Могилевская подчеркнула, что ее муж избегает публичности и она уважает его решение.
Отец Натальи Могилевской
Недавно певица показала архивное фото своего отца, который погиб в 1994 году в автокатастрофе, и немножко рассказала о нем.
"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала Могилевская.
Поклонники остались в восторге от фото и подчеркнули, что Наталья очень похожа на своего отца.
