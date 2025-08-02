Стройная Могилевская отпраздновала 50-летие смелой фотосессией

Певица также подвела своеобразные итоги в свой 50-летний юбилей.

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Наталья Могилевская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Кратко:

Как Могилевская отметила свое 50-летие

Какой пост она написала

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская празднует сегодня, 2 августа, свое 50-летие.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала серию красивых фотографий, где показала свою подтянутую фигуру и стройные ноги. Она также посвятила пост своему юбилею.

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Могилевская поделилась новыми фото / Фото Instagram/ nataliya_mogilevskaya

"50 – не возраст. Это состояние ума и души. Полюби меня такой, какая я есть. Я больше не пытаюсь кому-то нравиться. Не оправдываюсь. Не жду разрешения. Не ставлю точек – потому что не собираюсь финишировать. Это мои 50 оттенков счастья, за которые я благодарна каждому человеку на своем пути. Жизнь только сейчас начинает раскрываться по-настоящему – глубоко, ярко, со вкусом. Если раньше я жила "как надо", то теперь – как хочу. И именно это – лучший старт. Ибо я только начинаю играть свою главную роль", - написала она.

Могилевская поделилась новыми фото / Фото Instagram/ nataliya_mogilevskaya

Могилевская поделилась новыми фото / Фото Instagram/ nataliya_mogilevskaya

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Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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