Стройная Могилевская отпраздновала 50-летие смелой фотосессией

Кратко:
- Как Могилевская отметила свое 50-летие
- Какой пост она написала
Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская празднует сегодня, 2 августа, свое 50-летие.
На своей странице в Instagram, певица опубликовала серию красивых фотографий, где показала свою подтянутую фигуру и стройные ноги. Она также посвятила пост своему юбилею.
"50 – не возраст. Это состояние ума и души. Полюби меня такой, какая я есть. Я больше не пытаюсь кому-то нравиться. Не оправдываюсь. Не жду разрешения. Не ставлю точек – потому что не собираюсь финишировать. Это мои 50 оттенков счастья, за которые я благодарна каждому человеку на своем пути. Жизнь только сейчас начинает раскрываться по-настоящему – глубоко, ярко, со вкусом. Если раньше я жила "как надо", то теперь – как хочу. И именно это – лучший старт. Ибо я только начинаю играть свою главную роль", - написала она.
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О персоне: Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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