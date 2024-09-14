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У Путина есть два варианта "ответа" на дальнобойные удары ВСУ: в США узнали детали

Андрей Ганчук
14 сентября 2024, 09:40
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Государство-оккупант Россия способно усилить агрессивные действия в отношении западного мира, считают журналисты американского агентства Bloomberg.
Путин, ATACMS
Путин может атаковать американские войска, если ВСУ будут бить вглубь РФ - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Глава Кремля Владимир Путин может продемонстрировать реакцию на дальнобойные удары Украины по территории страны-агрессора России. Москва способна устроить диверсии против Запада или даже американских войск в разных точках планеты.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, угрозы Кремля, вероятно, могут реализоваться в виде диверсий, кибератак, а также дрегих атак гибридной формы.

Кроме того, один анонимный источник предположил, что Россия в качестве ответной меры способна пойти на прямое или косвенное нападение на американские войска в разных локациях, в том числе, и на Ближнем Востоке.

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Удары Украины вглубь территории России – главные новости по теме:

Украина активно работает над тем, чтобы страны-партнеры – Британия, США и Франция – которые уже предоставляют ВСУ дальнобойные ракеты, сняли запрет на удары вглубь территории России. Предполагалось, что об этом решении заявит госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего совместного с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми визита в Киев, но этого не произошло.

Владимир Путин в ответ "пригрозил" Западу так называемыми ответными мерами.

"Прямое участие Запада в конфликте (так РФ называет развязанную против Украины войну, — Главред) меняет его суть, РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз", - добавил он.

США и Британия разрешили Украине бить вглубь территории России, но официально об этом не заявили, считают журналисты британского The Guardian. Также Байден отверг версию Путина, согласно которой разрешение на удары вглубь России будет означать якобы войну Москвы и НАТО.

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Кратко об ATACMS / Инфографика: Главред

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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