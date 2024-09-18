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Преград для дальнобойных ударов по РФ нет: в НАТО разнесли красные линии Путина

Анна Косик
18 сентября 2024, 19:47
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Предупреждения Путина о дальнобойном поражении России не стоят ничего, кроме скептицизма.
Столтенберг, Путин
В заявлениях из Кремля нет реальных причин для беспокойства / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил предупреждение кремлевского диктатора Владимира Путина о пересечении так называемых "красных линий" мероприятием в случае предоставления Украине разрешения на удары по стране-агрессору России.

В интервью The Times он скептически оценил заявление из Кремля и привел, как аргумент пример недавней военной помощи для Российской Федерации из Северной Кореи и Ирана.

Столтенберг убежден, что в случае получения Украиной разрешения на поражение целей на территории России дальнобойным вооружением запада, неправильно говорить о том, что союзники НАТО станут стороной конфликта.

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"Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты, беспилотники в Россию, не становясь при этом непосредственной стороной конфликта", - подчеркнул генсек.

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Предоставление Украине разрешения на удары вглубь России - позиция партнеров

Украина активно работает над тем, чтобы расширить радиус своих ударов по стратегическим объектам врага и вглубь России. Однако для этого нужно разрешение от западных партнеров. В попытках убедить их его предоставить Украина передала США и Великобритании список потенциальных целей на территории врага, которые могут быть атакованы при условии разрешения.

Недавно The Guardian писали, якобы Соединенные Штаты и Великобритания таки предоставили Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но не объявили об этом официально.

Однако впоследствии президент Владимир Зеленский заверил, что несмотря на слухи, Украина все еще не имеет разрешения Запада бить переданным дальнобойным оружием по территории России.

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