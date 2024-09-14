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Украина озвучила США и Британии цели РФ, которые хочет атаковать - Reuters

Даяна Швец
14 сентября 2024, 19:08
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Украина хочет использовать ракеты для ударов по военным командным центрам, складам топлива и оружия, а также скоплениям войск.
Нептун, удар по РФ
Киев передал список целей в РФ, которые хочет поразить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Украина предоставила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть атакованы при условии разрешения. Такой информацией поделились агентству Reuters двое европейских дипломатов, которые пожелали остаться анонимными.

Кстати, эти дискуссии о возможности смягчения ограничений для Украины напоминают предыдущие обсуждения предоставления Киеву другого оружия, такого как истребители F-16 и танки Abrams, которые могут дать преимущество в борьбе против российских сил.

"Вы уже слышали эти дискуссии раньше", - сказал один из американских чиновников на условиях анонимности в комментарии для Reuters.

видео дня

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

В начале Украина стремилась использовать ракеты ATACMS для атак на российские авиабазы, сообщили чиновники. Но Пентагон использовал контраргумент, что большинство российских самолетов, которые используются для запуска управляемых бомб, расположены на расстоянии более 300 километров от украинских позиций, что превышает дальность действия ракет ATACMS.

Источники заявили изданию, что Украина хочет использовать эти ракеты для ударов по российским военным командным центрам, складам топлива и оружия, а также скоплениям войск, по словам официальных лиц.

"Кроме американских ATACMS, Киев также хочет нанести дальние удары по России с помощью ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией, и почти идентичных французских ракет SCALP. Ожидается, что Великобритания обратится к США за разрешением перед тем, как снять ограничения на использование ракет Storm Shadow, тогда как французский источник отметил, что Париж не требует разрешения Вашингтона для использования Украиной французских ракет", - пояснили дипломаты.

Ульрих Кюэн, эксперт по вооружениям Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге, жалуется, что агрессор Путин может сделать ядерное заявление - например, испытание ядерного оружия, чтобы напугать Запад.

Однако американский конгрессмен Кроу не верит в угрозы Кремля, ведь считает, что после вторжения в Украину Путин находится в более слабой позиции. По его мнению, любой серьезный ответ со стороны Москвы несет риски для него самого.

"Владимир Путин не такой уж и могущественный. Мы видели это неоднократно за последние несколько лет. Он очень уязвим и, честно говоря, сейчас находится в значительной слабости", - отметил Кроу.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по РФ - позиция партнеров

Как известно, Олаф Шольц резко объявил о позиции Германии по поставкам Украине Taurus. Германия уже приняла окончательное решение, связанное с поставкой ракет Taurus для Украины, и не будет ничего менять, сказал канцлер.

У Зеленского ответили на угрозы Путина об ударах оружием Запада вглубь РФ. Если агрессорка Россия добровольно не хочет прекращать свой террор, нужно заставить ее это сделать, сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В США считают, что у Путина есть два варианта "ответа" на дальнобойные удары ВСУ. Государство-оккупант Российская Федерация способна усилить агрессивные действия в отношении западного мира, считают журналисты американского агентства Bloomberg.

Guardian считает, что США и Британия позволили Украине бить по РФ, просто без официальных объявлений. Развертывание ракет должно быть частью более широкого плана, направленного на прекращение полномасштабной войны.

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