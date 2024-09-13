Украина может бить по РФ без ограничений: три страны поддержали дальнобойные удары

Украине следует позволить бить удары западным оружием вглубь России, несмотря на угрозы Кремля о втягивании НАТО в войну, заявил Джастин Трюдо.

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Три страны выступили за удары Украины вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", US Army

Финляндия и Швеция не ограничивали Украину в использовании их оружия для ударов по территории России. Однако его применение должно соответствовать международному праву. Об этом заявили министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и ее шведская коллега Мария Мальмер Стенергард во время совместного брифинга в Хельсинки, пишет Yle.

Валтонен подчеркнула, что главное требование - соблюдение международного права при использовании предоставленного оружия. Стенергард добавила, что применение вооружения не ограничивается только территорией Украины и может использоваться для ударов по России.

Ранее власти Финляндии неоднократно подчеркивали отсутствие каких-либо ограничений для Украины на использование предоставленного вооружения.

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Премьер-министр Канады выступил за удары вглубь РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украине следует разрешить наносить удары западным оружием вглубь территории России, несмотря на угрозы Москвы о втягивании НАТО в войну.

На пресс-конференции в городе Сент-Анн-де-Бельвю Трюдо сказал, что Канада "полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия" для предотвращения российских ударов по гражданским объектам, таким как больницы и детские сады.

"(Путин - Главред) пытается крайне дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, который защищает всех нас, не только в каждой демократии мира, но и во всех странах мира", - подчеркнул канадский премьер, пишет The Canadian Press.

По его словам, победа Украины в войне является критически важной, ведь в противном случае это может побудить другие государства к захвату территорий соседей.

Кто такой Джастин Трюдо? Жустен Пьер Джеймс Трюдо (фр. Justin Pierre James Trudeau; род. 25 декабря 1971, Оттава, Канада) - канадский политик, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года.Премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, пишет Википедия. В марте 2022 года, после начала широкого вторжения России в Украину, Российская Федерация запретила въезд Трюдо в страну. 17 марта 2022 года правительство Трюдо ввело Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки, позволив украинцам находиться и работать в Канаде до трех лет.

Вопрос предоставления разрешения на дальнобойные удары по России - что известно

Напомним, президент США Джо Байден не исключает, что Украине позволят использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям вглубь России. Однако, по словам госсекретаря, окончательное решение еще обсуждается в Белом доме.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми в среду, 11 сентября, прибыли с визитом в Киев.

Тогда Блинкен сообщил, что американский президент Джо Байден уже в эту пятницу, 13 сентября, обсудит с британским премьером Киром Стармером вопрос предоставления разрешения Украине бить вглубь России.

Однако 13 сентября советник Белого дома Джон Кирби заявил, что политика США относительно использования американского оружия для ударов по территории России не изменится.

Ранее сообщалось, что Великобритания частным образом приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в России. О нем не объявят 13 сентября во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом, чтобы не было "лишних провокаций".

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