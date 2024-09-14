Путину грозит двойной удар, из-за двух стран он не решится применить ядерку – СНБО

Если Запад не позволит Украине бить иностранным оружием по территории агрессора России, то приблизит войну в странах НАТО, считает Андрей Коваленко.

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Путин не применит ядерное оружие, поскольку Китай и Индия против - ЦПД / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Руководитель Кремля Владимир Путин на самом деле не готов применить ядерное оружие. Его риторика – стандартная тактика, которую Москва задействует против Запада. Путина окутал страх, а сам он знает, что против применения ядерного оружия на поле боя выступают Китай и Индия, от которых зависит Россия. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он написал о том, что ядерные запугивания и другая подобная риторика – в стиле Кремля. Путин пугает, потому что сам боится поражения.

"Путин запугивает, потому что сам боится. Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общество", - отметил Коваленко.

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По его словам, Россия всегда так себя ведет, когда видит, что Запад может принять решение, способное нанести серьезный вред правящему кремлевскому режиму.

"Впрочем - это лишь слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия - главные силы, от которых зависима Россия. Напротив, удары западным оружием вглубь России ускорят военное поражение режима и будут стимулировать Путина к миру", - добавил глава ЦПД.

Кратко о позиции Китая по войне РФ против Украины / Инфографика: Главред

Андрей Коваленко подчеркнул, что если Запад таки не одобрит удары Украины иностранным оружием вглубь России, то лишь приблизит возможную войну в НАТО – в частности, российскую агрессию в отношении стран Балтии.

Кратко о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Угрозы Путина в адрес стран Запада – главные новости по теме:

Владимир Путин в ответ на обсуждение США и Британией вопроса снятия эмбарго на удары для Украины иностранным оружием вглубь России, разразился угрозами в адрес Запада. Путин заявил, что в таком случае НАТО якобы напрямую вступит в войну.

У Путина есть два варианта "ответа" на дальнобойные удары ВСУ, написали журналисты Bloomberg. Они акцентировали внимание на том, что Кремль может пойти на диверсии или нанести удары по американским войскам на разных точках планеты.

Путин в рамках учений может применить ядерное оружие в России, сказано в материале Reuters. По оценкам аналитиков, Кремль может решится на такой шаг, чтобы напугать Запад.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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