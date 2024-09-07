Риск столкновения с Россией: в НАТО ответили, почему не закрывают небо над Украиной

В Альянсе видят в решении помочь Украине с защитой неба лишь ограниченные преимущества и большие риски.

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В НАТО считают, что пользы от этого решения может быть меньше, чем вреда / Коллаж: Главред, фото: Ruben Brekelmans, Командование ВС ВСУ

Прямое участие стран-членов НАТО в сбивании ракет или беспилотников страны-агрессора России в Альянсе считают не самым эффективным способом решения проблемы. Даже если вражеские цели приближаются к воздушному пространству западных государств.

Так в интервью "Радио Свобода" решение НАТО объяснил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. По его словам, закрытие неба над Украиной предоставило бы лишь ограниченные преимущества.

"Независимо от того, перевешивают ли они риски, которые могут возникнуть. Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, то они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией", - отметил он.

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Брекельманс говорит, что именно этого типа эскалации пытаются избежать как и Нидерланды, так и их союзники по НАТО. Чиновник видит в такой осторожности и выгоду для самой Украины.

"Думаю, это также на пользу Украине, что мы стараемся ее не допустить. Надо всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, перевешивают ли выгоды риски. Пока что разницы нет. Такое принятое решение", - добавил министр.

Что такое Радио Свобода? Радио Свобода - интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Возможность сбития российских ракет членами НАТО

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. Перехват ракет РФ над территорией Украины необходим, чтобы обезопасить польских граждан.

Впоследствии в НАТО ответили главе МИД Польши Радославу Сикорскому на призыв сбивать российские ракеты. Представитель НАТО заявил, что такие действия могут иметь последствия для всего Альянса, который "несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что политика НАТО неизменна, страны-члены Альянса не будут участвовать в этом конфликте, поэтому о сбивании ракет РФ не может идти речь.

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