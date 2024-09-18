51 тысяча гривен маловато: украинский нардеп пожаловался на маленькую зарплату

Депутат заявил, что несмотря на низкую на его взгляд зарплату у народных избранников еще и забрали все льготы и индексацию.

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Из-за отмены льгот депутаты в Украине стали "обычными людьми" / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Александр Федиенко

Народный депутат 9-го созыва Александр Федиенко заявил о низком уровне зарплаты у чиновников ВРУ. Об этом он сказал в эфире Новости.LIVE, комментируя индексацию зарплат у депутатов.

"Я извиняюсь, я когда был в бизнесе, получал раз в 10 больше, чем сейчас. Моя зарплата, насколько помню, 51 тысяча гривен и плюс 7500 транспортных расходов, хотя при этом я выжигаю всю эту зарплату на транспортные расходы, потому что я езжу много как и по округу, так и по фронту, занимаюсь волонтерством, закупками", - отметил он.

Ведущие эфира сразу отметили, что мало у кого из украинцев есть такие компенсации и зарплаты, однако для Федиенко это не стало аргументом и он продолжил жаловаться на сложную депутатскую жизнь.

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"Компенсации у депутатов нет, льгот у нас нет, бесплатного проезда нет, квартиры нам не выдают, индексации у депутатов также нет. Я не знаю, откуда взялась эта история с индексацией, но еще раз хочу подчеркнуть - не предусмотрена действующим законодательством любая индексация. Я скажу даже больше - у депутатов даже не индексируется пенсия", - продолжил он.

Федиенко даже взялся сравнивать нардепов с учителями и врачами, у которых пенсия индексируется. Но депутат почему-то не принял во внимание то, что средняя зарплата учителя в Украине не превышает 6 тысяч гривен, в то время как врача - около 16 тысяч гривен, что не сравнится с депутатской 51 тысячей в месяц.

"Де-факто, после предыдущего 8 созыва у депутатов отобрали все. Депутат теперь это обычный человек", - подытожил он.

Собеседники чиновника снова напомнили ему, что депутат и должен быть обычным человеком, приводя в пример европейских политиков. Однако и здесь Федиенко нашел несправедливость.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео разговора с Федиенко относительно депутатских зарплат:

Он отметил, что в Европейском Союзе зарплата депутата якобы составляет от 15 тысяч евро, столько же предоставляется на его содержание. Однако данные из Википедии свидетельствуют, что Федиенко ошибся. Начиная с 2009 года, все евродепутаты получают базовую годовую зарплату около 85 000 евро, то есть примерно 7 тысяч евро в месяц.

Кто такой Александр Федиенко? Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

Повышение зарплат и выплат в Украине

В конце февраля 2022 года народные депутаты повысили себе зарплаты. Верховная Рада Украины тогда приняла постановление О реализации отдельных положений Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (№7062), которым предусматривалось установить, что ежемесячная заработная плата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа - члена комитета ВР в размере 10 прожиточных минимумов.

Напомним, что в июле 2024 года депутаты Верховной Рады внезапно решили увеличить зарплаты своим помощникам. Теперь фонд оплаты труда вырос до 132,6 тысяч гривен.

При этом, ранее сообщалось, что минимальная зарплата в Украине с 1 апреля выросла до 8000 гривен. Важный нюанс, что вместе с ней вырос и ежемесячный размер ЕСВ, теперь он составляет 1760 грн.

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