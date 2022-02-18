Украинские депутаты подняли себе зарплаты: сколько будут получать

Зарплата нардепа состоит из должностного оклада в размере 10 прожиточных минимумов и надбавки.
Верховная Рада Украины в четверг, 17 февраля, приняла Постановление о реализации отдельных положений Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (№7062), которым предполагается установить, что ежемесячная заработная плата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа - члена комитета ВР в размере 10 прожиточных минимумов.
Речь идет о суммах, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, и надбавки к должностному окладу в размере, который действовал на 1 января 2020 года, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 20 апреля 2016 года №304 "Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе".
По данным УНИАН, за это решение проголосовали 305 народных депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале.
Исходя из документа, должностной оклад будет следующим:
- депутата, избранного на должность первого заместителя, заместителя председателя комитета, секретаря комитета, первого заместителя, заместителя председателя депутатской фракции (депутатской группы) в ВР, председателя подкомитета комитета ВР, устанавливается на 3% выше должностного оклада депутата - члена комитета ВР;
- председателя комитета ВР, председателя фракции (группы) в ВР - на 5% выше;
- заместителя председателя ВР - на 10% выше;
- первого заместителя председателя ВР - на 15% выше;
- председателя ВР - на 20% выше.
Кроме этого, предполагается установить общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата в размере 29,2 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины. То есть, от 15 февраля 2022 года №2041-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и применяется с 1 января 2022 года.
Напомним, с1 декабря 2021 года в Украине официально повысился прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) - с 1 июля и 1 декабря.
Также Кабинет министров Украины 12 января издал постановление, согласно которому государство повышает уровень заработной платы врачам и медицинскому персоналу. Минимальный оклад доктора, который работает в государственном или коммунальном медицинском учреждении полный рабочий день, должен составить 20 тысяч гривен.
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