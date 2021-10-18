Как повышение прожиточного минимума отразится на субсидиях и пенсиях: ответ чиновников / УНИАН

С 1 декабря нынешнего года в Украине официально повышается прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря. Об этом сообщает портал "24 канал".

К примеру, для детей в возрасте до 6 лет с 1 декабря 2021 года прожиточный минимум будет установлен в размере 2100 гривен, а для детей 6-18 лет — 2618 гривен (в 2022 году вырастет соответственно до 2272 гривен и 2833 гривен).

Для лиц, которые потеряли трудоспособность, с 1 декабря 2021 года минимум составит 1934 гривен, с 1 июля 2022 года — 2027 гривен, а с 1 декабря 2022 года — 2093 гривен.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.

Чиновники лишний раз напоминают украинцам, что прожиточный минимум в настоящее время применяется при расчете пенсий и социальных выплат (включая субсидии).

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