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Цены "взлетят": в Украине вырастет стоимость сигарет из-за повышения акциза

Руслана Заклинская
16 сентября 2024, 13:50
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Повышение акциза на сигареты принесет государству дополнительную прибыль в размере 27,1 млрд гривен.
Цены 'взлетят': в Украине вырастет стоимость сигарет из-за повышения акциза
В Украине стремительно подорожают сигареты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В 2025 году в Украине значительно вырастут ставки акциза на сигареты. Соответственно цены на эту продукцию повысятся. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025 год №12000.

В следующем году специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра вырастет на 23,4%, с 47 до 58 евро за 1000 штук. Минимальное налоговое обязательство также повысится на 23,9%, с 63,45 до 78 евро за 1000 штук.

С 1 октября 2024 года ставки акциза будут рассчитываться в евро, а не в гривнах. В то же время акциз на алкоголь и пиво останется без изменений.

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Изменения в Налоговый кодекс Украины предусматривают дополнительные доходы в объеме 27,1 млрд гривен. Согласно документу, 22,6 млрд гривен поступит от повышения акциза на табачные изделия, а 4,5 млрд гривен - от НДС из-за увеличения ставок акциза.

Что такое акциз?

Акциз - одна из разновидностей осуществляемых государством налогов (сборов), не связанных с получением прибыли предпринимателем (товаропроизводителем, торговцем). Это - самые распространенные государственные косвенные (побочные) налоги (сборы) на определенные продукты массового спроса (предметы роскоши, табак, алкогольные напитки, ценные металлы и прочее), которые взимают с производителей или продавцов товаров.

Акциз включается в цену товара, которую платит потребитель товара, а его размер и сумма взимаются в государственный или местный бюджет. Часто применяется к отдельным импортным товарам с целью защиты внутреннего рынка и поддержки отечественного товаропроизводителя, пишет Википедия.

Цены в Украине - последние новости по теме

Напомним, в августе цены на продукты в Украине выросли в среднем на 0,9%. Стоимость алкогольных напитков также изменилась: водка подешевела, а столовые вина украинских марок подорожали. В то же время сигареты премиум-класса подорожали на 1,5% до 108,3 гривны за пачку.

Также цены на груши на оптовых рынках Украины упали на 32% по сравнению с прошлым годом из-за сезонного увеличения урожая и слабого спроса. Теперь килограмм груш можно приобрести за 15-30 гривен.

Как сообщал Главред, начало осени в Украине прошло без значительных скачков цен, хотя некоторые продукты все же подорожали. Больше всего выросла стоимость чеснока, брокколи и цветной капусты.

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