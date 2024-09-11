Выплаты на топливо и стройматериалы: кто из украинцев получит денежную помощь

Украинцы, проживающие в сельских и полусельских районах вдоль линии соприкосновения, или на приграничных территориях, могут получить дополнительную помощь. Об этом сообщили в Минреинтеграции.
В партнерстве с Международным Комитетом Красного Креста ведомство занимается подготовкой уязвимых слоев населения к осенне-зимнему периоду. В этом году планируется выделение:
- Денежной помощи в размере 25 тысяч гривен 14895 домохозяйствам;
- 11 тысяч тонн топливных брикетов 5457 домохозяйствам;
- Дров 1100 домохозяйствам;
Также МККК предоставит денежную помощь на обустройство жилья 680 семьям и строительные материалы для оперативного ремонта жилья 1300 домохозяйствам.
Что такое Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины?
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) - министерство, является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Министерство обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий Украины и прилегающих к ним территорий, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), гражданам Украины, которые находятся на деоккупированных территориях (ДОТ), на территориях, которые временно оккупированы (ВОТ), украинским беженцам за рубежом и насильно депортированным гражданам Украины, пишет Википедия.
Помощь и выплаты украинцам - что известно
Ранее некоторые граждане Украины пенсионного возраста могли претендовать на выплату дополнительной тысячи гривен к пенсии. Касается это тех, у кого ухудшенное состояние здоровья.
Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцам прекратят компенсировать расходы на размещение переселенцев в их домах. Это произойдет в связи с тем, что проект "Приют" прекращает свою работу.
Накануне сообщалось, что пенсии в Украине могут расти благодаря индексации, перерасчетам и начислению дополнительных выплат. В сентябре некоторым пенсионерам повысят выплаты из-за начисления доплат по возрасту.
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