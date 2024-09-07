Копейки "вытеснят" шаги: в Украине введут в оборот новые монеты

В обороте новые монеты могут появиться уже в следующем году, сейчас это зависит от решения парламента.

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Введение в оборот новых монет разрушит остатки родства Украины с РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Национальный банк Украины планирует ввести в оборот новые монеты - шаги. Это решение принято в связи с необходимостью окончательно "отделиться" от агрессора России в денежном обороте.

Об этом в интервью ЛІГА.net рассказал глава НБУ Андрей Пышный. Когда в Украине появятся новые монеты вместо копеек зависит от поддержки парламента. Если решение удастся принять в этом году, уже в первом полугодии 2025 года шаги будут в обращении.

"Это нонсенс, что на третий год полномасштабной войны в украинском денежном обороте остается то, что объединяет нас с колониальным прошлым. Ведь копейка сейчас остается исключительно "на болотах", в Беларуси, Приднестровье и у нас", - сказал глава НБУ. видео дня

Название "шаг" решили возродить для восстановления справедливости для украинской денежной системы и очистки монетарного сувернитета от малейшего родства с врагом.

"Именно возродить! Потому что пришло время вернуть Украине все то, что было несправедливо у нас украдено и изуродовано российскими оккупантами. Ведь еще во времена УНР были "гривна" и "шаги". Шаги ходили наравне со звонкой монетой", - добавил он.

Кто такой Андрей Пышный? Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), член СНБО с 25 октября 2022 года. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

Изменения от Национального банка Украины

Недавно Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций теми, кто предоставляет платежные услуги.

В мае обсуждалась возможность ввести лимиты в Украине для преодоления схемы по отмыванию денег через счета физических лиц на переводы с карты на карту. Чиновники рассматривали вариант с максимальным ограничением в 30 переводов за месяц на общую сумму в 100 тысяч гривен.

Напомним, Нацбанк Украины прогнозирует в стране поэтапное повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), в частности, в связи со сложной ситуацией в энергетическом секторе из-за атак страны-агрессора РФ.

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