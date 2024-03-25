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В Нацбанке поменяют правила переводов наличности: что станет иначе

Дмитрий Видоменко
25 марта 2024, 08:51
Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций.
Нацбанк, деньги
В НБУ поменяют правила наличных переводов / коллаж Главред, фото УНИАН

Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций теми, кто оказывает платежные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

С целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует исключить возможность получения наличных субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами через перевод средств без открытия счета.

Как отметили в НБУ, наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФОП/юридических лиц, должны быть обязательно зачислены поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.

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"То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФОПов и других юридических лиц - наличными или безналичными", - заявили чиновники Нацбанка

По их словам, также предполагается:

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Денежные переводы в Украине

Как сообщал Главред, банки в Украине уже некоторое время устанавливают лимиты для денежных переводов с карты на карту, чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения, сообщает портал "Обозреватель".

Также, в Украине не блокируют банковские карты для получения пенсии, если по ним нет долгого движения средств, однако могут перестать начислять пенсию. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Помимо прочего, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.

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