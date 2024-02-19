Части пенсионеров могут перестать начислять пенсии на карту: кому это грозит

В Украине не блокируют банковские карты для получения пенсии, если по ним нет долгого движения средств, заявили в Минсоцполитики.

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В Минсоцполитики отметили, что прекращение начисления пенсий случается после того, как картой не пользуются больше полугода / коллж фото УНИАН и Pixabay

В Украине не блокируют банковские карты для получения пенсии, если по ним нет долгого движения средств. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

В вышеуказанном случае на карточку всего лишь лишь прекращают начислять пенсию. Однако, говорят чиновники, эта мера – временная. И она применяется лишь до момента выяснения обстоятельств и прохождения пенсионером физической идентификации.

В Минсоцполитики отметили, что прекращение начисления происходит только в одном случае – если пенсионер не пользовался своей картой в течение шести месяцев.

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"Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который стал на учет как (ВПЛ) до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев) и по такой карточке нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться. Но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет", – рассказали чиновники.

При этом подчеркивается, что после прекращения начислений пенсионер не теряет доступ к уже имеющимся на карте деньгам.

В Минсоцполитики объяснили, что нормы о блокировании "нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения".

Кроме того, осуществлять подобное министерство не может, поскольку не имеет:

соответствующих полномочий;

технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт.

Причина же, по которой пенсионерам прекращают перечислять деньги на карты, кроется в том, что большая часть их, которые были зарегистрированы как переселенцы до полномасштабного военного вторжения, проживает на временно оккупированной территории.

И в такой ситуации, объяснили в Минсоце, государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию:

не потерял ли владелец карты доступ к ней;

жив ли он еще.

Оформление пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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