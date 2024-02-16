Пересчет пенсий в Украине: кому повезет и как это будут делать

В Украине с 1 апреля пересчитают пенсии - после повышения минимальной зарплаты. Сейчас определенная категория украинцев получает размер выплаты от 2840 грн.

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С апреля ожидается повышение части пенсий до 3,2 тысячи грн / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 апреля 2024 года будет проведен перерасчет пенсий ‒ после повышения минимальной зарплаты. Об этом говорится в материале "Обозреватель".

На данный момент определенная категория украинцев получает гарантированный размер выплаты от 2,84 тысячи грн. С апреля ожидается повышение до 3,2 тысячи грн.

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Сообщается, что повышение связано с гарантиями, которые были прописаны в действующем законодательстве. К примеру, украинцы, которые достигли 65 лет и выполнили норматив по стажу (30 и 35 лет для женщин и мужчин и женщин соответственно) имеют право на пенсию, размер которой не менее 40% минимальной зарплаты.

На сегодняшний день минимальная зарплата составляет 7,1 тысячи грн. Пенсия для украинцев, которые выполнили указанные функции, составляет от 2,84 тысячи грн. С 1 апреля минималка увеличится до 8 тысяч грн, а гарантированный размер пенсии составит уже 3,2 тысячи грн.

Оформление пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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