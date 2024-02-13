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Некоторым людям в Украине уже с весны повысят пенсии на тысячу грн: кому повезет

Дмитрий Видоменко
13 февраля 2024, 16:59
В Украине с 1 марта пересчитают пенсии в результате индексации, размер которой может составить около 13% (оценки Минсоца).
Пожилой мужчина, монеты
В Украине повышение пенсий ожидается уже с 1 марта / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 марта 2024 года пересчитают пенсии в результате индексации, размер которой, как ожидается, может составить около 13% (согласно оценке Минсоцполитики). Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Есть информация, что увеличение пенсии на 1 тысяч грн получат украинцы, которые до индексации имели пенсии в размере от 7692 грн. Важно отметить, что речь идет именно о "чистом" размере пенсии: без учета всех возможных надбавок за стаж, возраст и тому подобное.

Следующее повышение пенсий ожидается в апреле. Он коснется тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе и у кого вырос стаж. Кроме того, в апреле в Украине повысят минимальную зарплату, как результат, увеличится и гарантированный размер пенсии для тех, кому больше 65 лет и выполнивших норму по стажу.

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Как говорят эксперты, в Украине пенсию получают официально 10,51 млн человек. То есть на самом деле средняя пенсия для большинства – сумма, о которой они могут только мечтать. И ситуация ухудшается, потому что все последующие пенсионеры начиная с 2017 года имеют худшие условия. Следовательно, еще 1,56 млн украинцев получат пенсию в размере от 4 тысяч до 5 тысяч грн. А с учетом предыдущих групп, 6,85 млн из 10,51 млн получат пенсию до 5 тысяч грн (и это при том, что средняя пенсия составляет 5 385 грн). Исходя из этого специалисты считают, что вся эпопея с индексацией пенсий далека от завершения.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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пенсии выплаты пенсии Минсоцполитика
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