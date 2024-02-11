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Как увеличить себе пенсию: несложные трюки

Дмитрий Видоменко
11 февраля 2024, 21:50
В Украине размер пенсии зависит от стажа и заработной платы. Однако будущая выплата зависит и от того, правильно ли будущий пенсионер подал документы.
Пенсионер, пенсии
Есть способы повысить свою пенсию заранее, говорят эксперты / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине размер пенсии зависит от стажа и заработной платы. Но, как пишет специализированное издание "Минфин", есть способы повысить свою пенсию заранее.

Отдать в ПФУ справки о заработной плате за 5 лет подряд до 30 июня 2000 года

Заработная плата для исчисления пенсии учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 01 июля 2000 года, на основании данных, содержащихся в системе персонифицированного учета и ведется Пенсионным фондом Украины.

Заработная плата за период 60 месяцев до 1 июля 2000 года учитывается по желанию лица, при наличии подтверждающих документов (личных счетов, платежных ведомостей и других документов о начисленной и уплаченной заработной плате предприятием, учреждением или организацией, где работало лицо, обращающееся за пенсией) . По словам адвоката, собирать необходимые данные целесообразно тем лицам, которые в советский период получали большую, по тем временам, заработную плату.

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Зачисление периодов работы в стаж

Случаи, когда Пенсионный фонд не относит к стажу периоды работы в результате ненадлежаще заполненных записей в трудовой книжке, встречаются довольно часто. Поскольку количество страхового стажа, как уже отмечалось, влияет на размер пенсии, этот вопрос можно решить двумя путями.

"Первый – предоставить уточняющую справку с предприятия, где лицо работало. Второй – обратиться в суд с требованием обязать Пенсионный фонд отнести соответствующие периоды работы в стаж", —говорят эксперты.

На сегодняшний день, по их словам, судебная практика в таких спорах сложилась в пользу пенсионеров. Правда, судебный процесс сопровождается определенными издержками. Сумма зависит от того, сам человек будет заниматься делом или с адвокатом. Если сам, то ей нужно будет оплатить только судебный сбор – 1 211,2 грн. Если с адвокатом – еще и гонорар адвокату.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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