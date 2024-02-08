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За что у пенсионеров могут отобрать украинскую пенсию: юристы назвали причины

Дмитрий Видоменко
8 февраля 2024, 12:54
В Украине фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после выезда за границу. Существует ряд оснований, по которым это могут сделать.
Пенсионерка, пенсионное
За что у пенсионеров могут отобрать украинскую пенсию? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после того, как те выезжают за границу. Существует ряд оснований, по которым могут прекратить предоставление средств. В частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице благотворительного фонда "Право на защиту".

Как говорят юристы, согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсий прекращается по таким основаниям:

  • если пенсия назначена из документов, содержащих невероятные сведения;
  • в случае смерти пенсионера;
  • в случае неполучения пенсии через отделение почтовой связи в течение шести месяцев подряд;
  • других случаях, предусмотренных законом, например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;
  • непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;
  • трудоустройство лица, которое получает пенсию за выслугу лет, на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет.

Срок возобновления пенсии, после выяснения обстоятельств, повлекших прекращение, и при условии ее восстановления составляет десять дней. Если получателю пенсии неизвестно причину прекращения пенсионных выплат, нужно обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ), и выяснить причины прекращения выплаты.

видео дня

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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