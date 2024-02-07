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Украинцам совсем скоро повысят пенсии: кому повезет и как сильно увеличат

Дмитрий Видоменко
7 февраля 2024, 10:54
В Украине пенсии будут перечислены с 1 марта. Размер индексации окончательно не известен - его подсчитают в конце февраля.
Пенсионное, деньги
Повышение получит абсолютное большинство украинцев, говорят эксперты / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине пенсии будут перечислены с 1 марта 2024 года. Точны размер индексации пока не известен ‒ его должны высчитать в конце февраля. Однако в Минсоцполитики прогнозируют, что индексация будет на уровне 13%. Таким образом, повышение в размере 900 грн получат те, кто сейчас получает 6923 пенсии, говорится в материале портала "Обозреватель".

Повышение для всех украинцев будет разным. Он зависит в первую очередь от того, каков сейчас расчетный размер пенсии ‒ без учета всех возможных прибавок.

Повышение получит абсолютное большинство украинцев. В ходе прошлых индексаций Кабмин также устанавливал минимальный размер индексации. По всей вероятности, ровно аналогично произойдет и в 2024 году.

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К слову, по последним данным, в Украине абсолютное большинство пенсионеров получают выплаты до 4 тысяч грн. При этом средний размер пенсии составляет 5385 грн. В Киеве пенсионеры получают больше всего – 7248 грн пенсии в среднем. Такая ситуация связана с тем, что именно в столице Украине самые большие официальные заработные платы. Низкие пенсии получают жители Тернопольской области ‒ в среднем 4070 грн.

При этом средняя пенсия не означает, что большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают такую сумму. На самом же деле большинство украинцев получают пенсии, размер которой меньше среднего.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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