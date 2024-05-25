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В Украине хотят блокировать счета за активные переводы скарты на карту: что произошло

Дмитрий Видоменко
25 мая 2024, 13:58
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В Украине для преодоления схемы по отмыванию средств через счета физлиц Нацбанк предлагает ввести лимиты на переводы с карты на карту.
Карточки
В Украине хотят блокировать счета за активные переводы на карты / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине для преодоления схемы по отмыванию денег через счета физических лиц Нацбанк предлагает ввести лимиты на переводы с карты на карту. Как сообщает специализированный портал Минфин, cейчас чиновники рассматривают вариант с максимальным ограничением в 30 переводов за месяц на общую сумму в 100 тысяч грн.

В дальнейшем планируется создать специальные централизованные реестры (вроде тех, которые есть в распоряжении кредитных бюро), в которые будут вноситься данные лиц, привлеченных к вышеупомянутым схемам. Такими данными будут пользоваться все участники банковского и финансового рынков, а в дальнейшем, вероятно, и налоговики.

Соответственно, "дропы" (то есть те люди, которые предоставляет свои счета для отмывания средств) будут сталкиваться с ограничением доступа к банковским услугам и, вероятно, с проблемами с трудоустройством (особенно, если речь идет о государственных структурах и силовых ведомствах).

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Ожидается, что Нацбанк в ближайшее время будет принимать меры ‒ для того, чтобы пресечь использование противозаконных схем с банковскими карточками (либо для уклонения от налогов или других противоправных действий и защитить потребителей финансовых услуг).

Кроме того, Нацбанк анонсировал подготовку проекта решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (то есть пресловутые р2р-переводы).

Как говорит заместитель руководителя НБУ Дмитрий Олейника, такие схемы становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных компаний и диверсий со стороны страны-агрессора России, ведения незаконной хозяйственной деятельности и тому подобное.

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Денежные переводы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, банки в Украине уже некоторое время устанавливают лимиты для денежных переводов с карты на карту, чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

Также, в Украине не блокируют банковские карты для получения пенсии, если по ним нет долгого движения средств, однако могут перестать начислять пенсию. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Помимо прочего, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.

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