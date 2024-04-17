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За что украинцам банки массово блокируют карточки: как не остаться без денег

Дмитрий Видоменко
17 апреля 2024, 09:22
В Украине счет в банке любого клиента могут заблокировать за нарушение финансового мониторинга.
Карточки
За что блокируют карты в банке? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине счет в банке любого клиента могут заблокировать за нарушение финансового мониторинга и это ‒ одна из самых распространенных причин блокирования карт. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Как говорят эксперты, все украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. И, даже если клиент не знал, что нарушает их, то в банке автоматически проверят транзакцию и определят как "рискованную". Иногда для блокировки достаточно обменять криптовалюту и получить средства с денежного счета, который ранее использовался мошенниками.

Кроме того, заблокировать могут любую "нетипичную" операцию ‒ особенно на крупную сумму наличных денег. Под особым вниманием находятся и все публично значимые лица. Поэтому если человек, к примеру, депутат, то просить у него объяснить, откуда переведены деньги, банк будет значительно чаще.

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Особое внимание следует уделять следующим случаям:

  • снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;
  • большие онлайн-покупки, особенно ночью;
  • получение большой суммы на карточку и ее вывод наличными;
  • операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч грн;
  • транзакции на сумму 400 тысяч грн и более.

Что делать, чтобы карту не заблокировали

Ознакомиться с условиями использования счета. Перечитайте договор, обратитесь в банк и попросите уточнить условия сотрудничества. Если это зарплатная карта, используйте карту по назначению. Старайтесь соблюдать условия сотрудничества с банком.

Иметь убедительные объяснения для банка. Он может заблокировать счет в случае, если клиент не может объяснить природу платежей и переводов.

Платить налоги вовремя. Если вы декларируете все доходы и получаете их прозрачно, то, естественно, в любой момент сможете объяснить банку свои банковские операции.

Не передавайте свою карточку другим лицам. Важно, чтобы клиент самостоятельно пользовался своей картой. Не передавайте ее посторонним. Дело в том, что в Украине существует целый рынок "мулов" ‒ клиенты банков, которые передают свои карты мошенникам за небольшое денежное вознаграждение. Такие "мулы" рискуют навсегда оказаться в черном списке банков и больше не смогут открыть счет в принципе.

Отказаться от подозрительных операций. Банки часто блокируют счета после покупки криптовалюты, поэтому старайтесь избегать тех операций, которые могут быть подозрительными. Если вы планируете покупать или продавать криптовалюту, пользуйтесь услугами официальных бирж, которые проверяют своих клиентов.

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Денежные переводы в Украине

Как сообщал Главред, банки в Украине уже некоторое время устанавливают лимиты для денежных переводов с карты на карту, чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

Также, в Украине не блокируют банковские карты для получения пенсии, если по ним нет долгого движения средств, однако могут перестать начислять пенсию. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Помимо прочего, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.

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