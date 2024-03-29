Что меняется с 1 апреля: индексация пенсий, повышение зарплаты-минималки и тариф на коммуналку

В Украине с 1 апреля повышают некоторые пенсии, минимальные зарплаты и налоги, а также вырастет важный коммунальный тариф. Главред разобрался в теме.

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Что меняется с 1 апреля в Украине? / коллаж Главред

Кому повысят пенсии с 1 апреля

С 1 апреля в Украине вновь увеличатся пенсии ‒ но далеко не все, а только некоторая их часть.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, пенсии вырастут в первую очередь для тех пенсионеров, которые продолжают работать, и индексация будет несущественной.

"1 апреля состоится перерасчет пенсий для 654 тысячи работающих пенсионеров. Повышение произойдет за счет обновления страхового стажа, если от предыдущего перерасчета прошло 2 года. То есть у тех пенсионеров, которые продолжают работать растет страховой стаж. За каждый год страхового стажа пенсия увеличивается на 1 %. Поэтому пенсии работающих пенсионеров вырастут несущественно", ‒ сказал он.

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Как говорит Хмелевский, кроме того, с 1 апреля вырастут пенсии, которые расчитываются от минимальной зарплаты. Но здесь есть нюанс ‒ тех украинцев, которые получают пенсию в размере от 3,2 тысяч грн, индексация не коснется.

"Также с 1-го апреля вырастут пенсии, которые зависят от минимальной зарплаты. Для определенных категорий лиц, согласно действующему законодательству, пенсии должны быть не меньше, чем 40 % от минимальной зарплаты. Такие пенсии получают люди, которые достигли 65 лет и имеют страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Минимальные пенсии для таких людей вырастут с 2840 грн до 3200 грн. Это повышение касается только тех лиц, которые сейчас получают пенсию меньше 3200 грн. Те, кто получает 3200 грн и больше, повышение не получат. То есть 1 апреля пенсии вырастут несущественно для ограниченного круга лиц. Поэтому денег для такого повышения пенсий у государства вполне хватит", ‒ сказал он. Рекомендуем: Пенсия в связи с потерей кормильца: какой размер и кто имеет право на выплаты 200 тысяч грн пенсии: кто в Украине получает гигантские деньги

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - незалежний експерт з питань економіки. Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия". Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в эксклюзивном комментарии "Главреду" говорит, что кардинального улучшения ситуации с пенсиями точно ждать не стоит.

"С 1 апреля 2024-го, в связи с тем, что размер минимальной заработной платы предусмотрено повысится до суммы 8 тысяч грн, то для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, должен быть не менее 3200 грн (8000x40%), вместо 2840 грн (7100x40%). В данной ситуации увеличение размера пенсии таким людям перекрывается постановлением Кабмина от 23 февраля 2024 №185, которым предусмотрено, что для этой же категории лиц в случае, если размер их пенсии не достигает 3 370 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии. То есть сперва таким людям подняли с 01 марта за счет доплаты пенсию до суммы 3370 грн, а затем с 01 апреля повышают минимальный размер такой пенсии до суммы, которая меньше уже установленного", ‒ сказала она.

Как вырастет минимальная зарплата с 1 апреля и на что повлияет

Как рассказал Александр Хмелевский "Главреду" автоматически после поднятия уровня минимальной зарплаты с 7,1 тысячи грн до 8 тысяч вырастет уровень налога ‒ единого социального взноса (ЕСВ).

"С 1 января 2024 года минимальная зарплата составляет 7100 грн. С 1 апреля она вырастет до 8000 грн. На данный момент минимальный ежемесячный размер ЕСВ составляет 1562 грн. После роста минималки с 1 апреля минимальный ежемесячный размер ЕСВ будет составлять 1760 грн. То есть после увеличения минималки вырастут ЕСВ для тех, кто получает минимальную зарплату. Это касается ФЛП, самозанятых, членов фермерских хозяйств, предприятий всех форм собственности. Также вырастет максимальная база для начисления ЕСВ. Сейчас она составляет 106 500 грн, соответственно максимальная сумма ЕСВ равна 23 430 грн. После повышения минималки, максимальная база для начисления ЕСВ будет составлять 120 000 грн, а максимальная сумма ЕСВ возрастет до 26 400 грн. То есть те работодатели, кто платит высокие зарплаты своим работникам также увеличат отчисления ЕСВ", ‒ сказал он.

Как говорит Хмелевский ‒ тех украинцев, которые получали зарплату больше 8 тысяч грн, увеличение минималки и налогов не коснется.

"Кроме того, после роста минималки увеличится сумма налога на доходы физлиц и военного сбора работников, получающих минимальные зарплаты. Так военный сбор с минималки вырастет с 106,5 грн до 120 грн. А налог на доходы физлиц с минимальной зарплаты вырастет с 1278 грн до 1440 грн. Вместе с тем тех, кто получал зарплаты выше 8000 грн увеличение минималки и налогов не коснется. Рост минимальной зарплаты позволит увеличить поступления в Госбюджет и Пенсионный фонд Украины", ‒ подытожил он.

Тарифы на коммуналку с 1 апреля: ждать ли повышения

Как рассказал Александр Хмелевский "Главреду" как минимум до середины апреля повышения тарифов н тарифов на газ, отопление и горячую воду не вряд ли стоит ожидать.

"До окончания отопительного сезона 15 апреля повышения тарифов на газ, отопление и горячую воду не будет. Есть определенное обсуждение возможности поднятия тарифа на газ после завершения отопительного сезона. Повышение тарифов на газ повлечет за собой повышение тарифов на отопление и горячую воду. Однако, решения по этому вопросу еще нет. Если такое решение и будет принято, то повышение тарифов произойдет не раньше, чем с 1 мая. Обсуждается вопрос повышения тарифов на электроэнергию. Однако, здесь также решение еще не готово. По крайней мере до 1-го мая поднятия тарифов не будет", ‒ сказал он.

Но напомнил Хмелевский, повышение тарифов на холодную воду будет и оно пройдет в два этапа ‒ с 1 апреля и с 1 июля.

"Тем не менее запланировано повышение тарифов на воду. Повышение произойдет в два этапа с 1 апреля и 1 июля. Размер повышения зависит от местных водоканалов. Так тарифы на воду для Киева вырастут с 1 апреля на 34% до 40,776 грн за кубометр с НДС. В Днепре тариф на воду вырастет до 37,61 грн, в Виннице до 35,0 грн, во Львове до 9,73 грн, в Ивано-Франковске до 5,63 грн, в Черновцах до 10,87 грн", ‒ сказал он.

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