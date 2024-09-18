Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность

После модернизации истребитель отойдет от своей традиционной роли.

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Истребители Mirage-2000 / коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000-5. Ранее эти самолеты было обещано передать Украине. Об этом сообщает SudOuest.

"Часть Mirage 2000-5, которую Франция намерена доставить в Украину, "трансформируют" в Казо (французская авиабаза - ред.). Это сделают для того, чтобы предоставить им возможности стрельбы по наземным целям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретные аспекты модернизации французы не объявляют, но, вероятно, речь об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), которые ранее уже были поставлены Украине.

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Такая модернизация свидетельствует о том, что Mirage-2000-5 отойдет от его традиционной роли перехватчика. Ведь при их создании не была предусмотрена возможность применения боеприпасов воздух-земля.

Истребитель Mirage / Инфографика: Главред

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Передача Украине истребителей Mirage - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина уже в этом году может получить французские истребители Mirage-2000-5.

Также сообщалось, что Франция может передать Украине всего 6 самолетов Mirage 2000-5.

Однако, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап считает, что истребители Mirage не помогут справиться с одной из самых главных угроз с воздуха - с КАБами.

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