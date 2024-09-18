УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность

Мария Николишин
18 сентября 2024, 21:29
35
После модернизации истребитель отойдет от своей традиционной роли.
Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность
Истребители Mirage-2000 / коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000-5. Ранее эти самолеты было обещано передать Украине. Об этом сообщает SudOuest.

"Часть Mirage 2000-5, которую Франция намерена доставить в Украину, "трансформируют" в Казо (французская авиабаза - ред.). Это сделают для того, чтобы предоставить им возможности стрельбы по наземным целям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретные аспекты модернизации французы не объявляют, но, вероятно, речь об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), которые ранее уже были поставлены Украине.

видео дня

Такая модернизация свидетельствует о том, что Mirage-2000-5 отойдет от его традиционной роли перехватчика. Ведь при их создании не была предусмотрена возможность применения боеприпасов воздух-земля.

Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность
Истребитель Mirage / Инфографика: Главред

Истребители Mirage 2000 - что о них известно

Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.

Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Передача Украине истребителей Mirage - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина уже в этом году может получить французские истребители Mirage-2000-5.

Также сообщалось, что Франция может передать Украине всего 6 самолетов Mirage 2000-5.

Однако, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап считает, что истребители Mirage не помогут справиться с одной из самых главных угроз с воздуха - с КАБами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине истребитель-перехватчик новости Украины война России и Украины Mirage 2000-5
Реклама

Главное за день

Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность

Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность

21:29 Украина
"Заморозка" войны на условиях РФ: Зеленский однозначно высказался насчет слухов

"Заморозка" войны на условиях РФ: Зеленский однозначно высказался насчет слухов

20:56 Украина
Преград для дальнобойных ударов по РФ нет: в НАТО разнесли красные линии Путина

Преград для дальнобойных ударов по РФ нет: в НАТО разнесли красные линии Путина

19:47 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки 29921

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю 13321

Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю

Александра Усика задержали в Польше: все подробности 12155

Александра Усика задержали в Польше: все подробности

Найти воришку могут только люди со зрением снайпера: сверхинтересная головоломка 5276

Найти воришку могут только люди со зрением снайпера: сверхинтересная головоломка

Последние новости

21:34

Поражают смелостью и стойкостью: топ-5 бесстрашных знаков зодиака

21:29

Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность

20:56

"Заморозка" войны на условиях РФ: Зеленский однозначно высказался насчет слухов

20:36

Приятный шлейф почувствуют все: куда наносить духи, чтобы пахнуть дольшеВидео

20:29

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны
20:18

Могилевская озвучила простые слова, которые доводят ее старшую дочь до слез

20:16

Джамала рассказала о трудностях с третьим сыном

19:55

Спутниковые снимки уничтоженного арсенала "Искандеров": есть неутешительные вещиФото

19:47

Преград для дальнобойных ударов по РФ нет: в НАТО разнесли красные линии Путина

Реклама
19:37

ВСУ остановили наступление РФ на Курщине: комендатура говорит, что "все под контролем"

19:33

РФ может воевать еще год-два, но кое-что может изменить ситуацию - Романенко

19:32

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

19:16

Обыденная привычка несет опасность: почему может взорваться телефон

19:12

Кто убедил принца Уильяма пойти на примирение с принцем Гарри - королевский эксперт

19:09

На зарплаты бойцам пойдет далеко не все: как распределят дополнительные средства на ВСУ

19:00

У Путина нет планов на войну в 2025 году, экономика России трещит по шваммнение

18:33

В Украине прекратят мобилизовать некоторых мужчин: Минобороны готовит указ

18:27

В Украине "подскочила" цена на популярный овощ: в чем причина

18:19

Выплаты пенсионерам и ВПЛ: в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы

17:39

Нардеп Андрей Одарченко, которого подозревают в коррупции, внезапно исчез - САП

Реклама
17:38

Вещи, которые притянут беды и проблемы: какую одежду ни в коем случае нельзя носитьВидео

17:35

Копия Жанна: сын Фриске дебютировал в кино

17:32

Компания одной из стран НАТО хочет производить ракетные системы в Украине

17:20

Армия РФ потеряла ракеты на миллиарды долларовВидеоблоги

17:16

51 тысяча гривен маловато: украинский нардеп пожаловался на маленькую зарплату

17:08

Церковный праздник 19 сентября: что запрещено делать в день трех мучеников

17:02

"Мало!": у Зеленского отреагировали на взрывы арсенала "Искандеров" в Тверской области

16:43

"Поход на Сумы и Чернигов": Лукашенко проговорился о плане Кремля - политолог

16:40

Взрыв вызвал землетрясение: ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце - СМИВидео

16:20

Воспользовались ситуацией: как ВСУ отбили агрегатный завод в Волчанске - Маломуж

16:15

В Москве возле Кремля раздается стрельба: кадыровцы захватили здание - СМИ

16:11

В НАТО призывают ответить на нарушение РФ воздушного пространства стран Альянса

16:08

Награжденная ГУР блогерша Ксюша Манекен вышла замуж

15:55

У ВСУ в России есть цели "пожирнее", чем Курская АЭС: оценка эксперта

15:31

ВСУ заперли еще 7 тысяч оккупантов на Курщине: в РФ могут начаться протесты

15:27

РФ стягивает на Курщину еще больше войск: Кузан сказал, почему Украине это выгодно

15:22

Морально-психологическое состояние врага снижается: названа необычная причина

15:14

Как отмыть желтую полосу в унитазе: клининг-компании молчат об этих хитростях

14:53

Самые экономные котлеты: ни грамма мяса - рецепт на миллионВидео

14:43

РФ готова бить по Украине: названы точные сроки и цели новой массированной атаки

Реклама
14:35

В каком чайнике больше чая: только самые умные дадут правильный ответ на вопрос

14:33

Красивые дети: Галкин показал, как повзрослели Лиза и Гарри

14:14

Убегут все болезни и невзгоды: что нужно поставить на стол 19 сентября

14:05

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни

14:04

Зеленский в США ждет от Байдена еще одного решения - Le Monde

13:41

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

13:29

"Теперь в истории": Элина Свитолина перенесла операцию

13:20

Полтриллиона для ВСУ: Рада приняла законопроект об увеличении госбюджета-2024

13:11

Что означает слово "мент": почему большинство людей ошибается в его значенииВидео

13:03

Атака на склад с БК в Торопце: под удар попали дефицитные ракеты, причина землетрясения

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять