Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность

Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000-5. Ранее эти самолеты было обещано передать Украине. Об этом сообщает SudOuest.
"Часть Mirage 2000-5, которую Франция намерена доставить в Украину, "трансформируют" в Казо (французская авиабаза - ред.). Это сделают для того, чтобы предоставить им возможности стрельбы по наземным целям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкретные аспекты модернизации французы не объявляют, но, вероятно, речь об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), которые ранее уже были поставлены Украине.
Такая модернизация свидетельствует о том, что Mirage-2000-5 отойдет от его традиционной роли перехватчика. Ведь при их создании не была предусмотрена возможность применения боеприпасов воздух-земля.
Истребители Mirage 2000 - что о них известно
Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.
Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.
Передача Украине истребителей Mirage - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина уже в этом году может получить французские истребители Mirage-2000-5.
Также сообщалось, что Франция может передать Украине всего 6 самолетов Mirage 2000-5.
Однако, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап считает, что истребители Mirage не помогут справиться с одной из самых главных угроз с воздуха - с КАБами.
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