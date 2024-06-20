Истребители Mirage не справятся с главной задачей: назван их серьезный минус

Эксперт Константин Криволап рассказал, почему французские истребители не смогут сбивать КАБы и российские Су-34.

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Истребители Mirage - в чем их минус / Коллаж: Главред, фото: ВВС Франции, Главред

Франция пообещала передать Украине свои истребители Mirage, однако они не помогут справиться с одной из самых главных угроз с воздуха - с КАБами. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Дело в то, что дальность радара французского истребителя составляет от 80-90 до 120 километров. В то же время у российского Су-35, который запускает КАБы, дальность радара составляет 250 км.

"Получается, радар на 100 км против радара на 250 км. И как Mirage будет угрожать и отпугивать Су-34, который носит корректируемые авиабомбы? А ведь борьба с КАБами – одна из главных задач", - говорит Криволап.

Украина отказалась покупать Mirage в 2019 году

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал купить самолеты Mirage еще в 2019 году во время первой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Макрон даже обещал дать предоставить кредит.

"Франции такая сделка выгодна, ведь, чтобы продать другим странам Rafale, надо сначала забрать у них истребители Mirage. Украина тогда отказалась, потому что была принята визия Воздушных сил, согласно которой ВС ВСУ в течение нескольких лет должны перейти на F-16", - объяснил Криволап.

Минусы самолета Mirage

Эксперт скептически настроен в отношении этих самолетов. Он отмечает, что истребитель Mirage на 2-2,5 метра меньше по габаритам, чемF-16 и Gripen. В связи с этим смещены и все остальные его пропорции.

"У Mirage такая же схема лотка, как и у Gripen, что обеспечивает очень высокую маневренность, поскольку схема проектируется с неустойчивым центром приложения всех сил. Происходит перемещение центра приложения всех сил, и чем дальше разнесены центр аэродинамических сил и центр масс, тем стабильнее будет самолет. И, наоборот, чем ближе центры друг к другу, тем хуже устойчивость истребителя", - говорит Криволап.

Несмотря на то, что маневренность самолета является положительным моментом, в то же время есть и минус. Эксперт говорит, что это было бы положительным моментом в ходе воздушного боя во времена Второй мировой войны, однако сейчас такие бои ведутся иначе.

"Здесь теперь действует принцип: кто первый увидел, тот и победил. Первым пустил ракету и нанес удар", - добавил Криволап.

Смотрите интервью Константина Криволапа на Главреде:

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Франция передает Mirage Украине - последние новости по теме

6 июня стало известно, что Украина получит в рамках очередного пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5. Кроме того, Франция планирует подготовить полноценную бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.

Позже Макрон подчеркнул, что пока не будет раскрывать новых подробностей о передаче Украине истребителей Mirage 2000, в частности количество самолетов, которые страна планирует поставить.

"Мы договорились о потребностях, теперь приоритет в том, чтобы начать формирование пилотов и механиков, потому что это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Речь идет о техническом обучении, которое будет происходить на нашей территории", - рассказал он.

Обучение украинских пилотов и механиков будет осуществляться на французской территории.

Журналисты La Tribune пишут, что на балансе ВВС Франции 26 "Миражей", и чтобы сохранить эскадрон (20 истребителей) Париж может отдать Киеву лишь 6 самолетов. Этого мало, чтобы помочь украинцам.

Что известно об истребителях Mirage 2000 / Инфографика Главред

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

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