Как отклеить этикетку от стеклянной банки - не останется и липких следов

При покупке продуктов в стеклянных банках мы хотим их сохранить, но наклейки, которые почти нереально отодрать без потери нервных клеток, приносят массу хлопот. Мы расскажем, как отклеить этикетку со стекла легко и просто.
Как снять наклейку со стеклянной банки?
Самый простой способ - использование фена, пишет Sante+.
Возьмите фен и включите его в розетку. Выберите максимальный нагрев и скорость. Поднесите его вплотную к этикетке. Нагревайте этикетку в течение 5 минут и аккуратно отклейте этикетку. Не стесняйтесь повторно нагреть этикетку, если она не отклеивается.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Что делать после удаления этикетки со стеклянной банки?
Теперь, когда этикетки удалены, банкам нужно сделать два последних шага, чтобы снова стать совершенно новыми.
Вымойте банки с моющим средством и уксусом. Известные своей эффективностью жидкое моющее средство для мытья посуды и белый уксус составляют сильную комбинацию для борьбы с остатками клея.
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