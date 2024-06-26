Как отклеить этикетку от стеклянной банки - не останется и липких следов

Избавится от этикеток со стекла намного проще, чем вы думаете.

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как снять наклейку со стеклянной банки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

При покупке продуктов в стеклянных банках мы хотим их сохранить, но наклейки, которые почти нереально отодрать без потери нервных клеток, приносят массу хлопот. Мы расскажем, как отклеить этикетку со стекла легко и просто.

Как снять наклейку со стеклянной банки?

Самый простой способ - использование фена, пишет Sante+.

Возьмите фен и включите его в розетку. Выберите максимальный нагрев и скорость. Поднесите его вплотную к этикетке. Нагревайте этикетку в течение 5 минут и аккуратно отклейте этикетку. Не стесняйтесь повторно нагреть этикетку, если она не отклеивается.

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Что делать после удаления этикетки со стеклянной банки?

Теперь, когда этикетки удалены, банкам нужно сделать два последних шага, чтобы снова стать совершенно новыми.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Вымойте банки с моющим средством и уксусом. Известные своей эффективностью жидкое моющее средство для мытья посуды и белый уксус составляют сильную комбинацию для борьбы с остатками клея.

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