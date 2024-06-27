'Мы не будем заставлять Украину': в Белом доме прокомментировали 'мирный' план Трампа

Советники Дональда Трампа обнародовали "план прекращения войны" в Украине. Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о любых переговорах будет принимать Украина, позиции президента США Джо Байдена остается неизменной. Об этом сообщает Укринформ.
Он добавил, что сейчас президент США Джо Байден понимает, что "чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров".
"В отличие от других, президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны принимать президент Зеленский и Украина. Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и подчинить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными", - сказал Кирби.видео дня
Мирный план Трампа
Как сообщал Главред, два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
Согласно составленному плану, в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров США. При этом Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.
Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Другие новости:
- "Хочет капитуляции Украины": у Зеленского ответили на циничные заявления Путина
- "Выкинут" Тищенко из Рады или нет: депутаты удивили своим заявлением
- Три государства НАТО были против немедленного членства Украины год назад - посол
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред