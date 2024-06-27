'Мы не будем заставлять Украину': в Белом доме прокомментировали 'мирный' план Трампа

В Белом доме заявили, что Украина сама будет принимать решение о любых переговорах.

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В Белом доме прокомментировали мирный план Трампа / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Советники Дональда Трампа обнародовали "план прекращения войны" в Украине. Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о любых переговорах будет принимать Украина, позиции президента США Джо Байдена остается неизменной. Об этом сообщает Укринформ.

Он добавил, что сейчас президент США Джо Байден понимает, что "чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров".

"В отличие от других, президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны принимать президент Зеленский и Украина. Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и подчинить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными", - сказал Кирби. видео дня

Мирный план Трампа

Как сообщал Главред, два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

Согласно составленному плану, в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров США. При этом Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

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