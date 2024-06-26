"Выкинут" Тищенко из Рады или нет: депутаты удивили своим заявлением

Суд избрал меру пресечения для Тищенко в виде домашнего ареста.

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Лишат ли Тищенко депутатских полномочий / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Николая Тищенко, которого отправили под круглосуточный домашний арест, не могут сейчас лишить депутатских полномочий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Евтушок в эфире Радио Свобода.

Причиной для этого даже не станет соответствующая петиция, которую подписали украинцы.

"Николай Тищенко избирался по одномандатному избирательному округу и является мажоритарщиком, так сказать. Механизмов отзыва депутата с должности не существует. К сожалению, наверное. Мы дискутируем на эту тему уже очень долго - и прошлого созыва, и этого. Но граждане Украины не могут отозвать народного депутата Украины, чтобы он сложил свои полномочия", - сказал Евтушок. видео дня

Он добавил, что Тищенко смогут лишить депутатских полномочий только в случаях:

смерти;

собственного заявления;

заявление об уходе из фракции.

Член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис отметил, что Конституция предусматривает два условия досрочного прекращения полномочий нардепа. Одним из них является лишение гражданства.

"Не знаю, есть ли у Тищенко какое-то другое гражданство другой страны. Второе - это вступление в законную силу решения суда. Как раз подобная процедура и применяется сегодня. Ему вручено подозрение органами досудебного дознания и следствия. Уголовное производство осуществляется под контролем Офиса генерального прокурора, но осуществляет, кажется, его ГБР. Это процедурные моменты, которые позволят при условии наличия в действиях Николая состава преступления и доказательства этого, кстати, в суде, а не в телевизионном эфире, и наличии соответствующего приговора суда, прекратить его депутатские полномочия", - сказал депутат.

Однако судебный процесс может длиться "определенное время", добавил депутат.

Дело Николая Тищенко - главные новости

25 июня 2024 года ГБР объявило депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре.

Накануне мужчины в военной форме, которые сопровождали Тищенко в инициированных им "обысках" "ботоферм" в Днепре, прямо на улице избили бывшего бойца подразделения "Кракен". Видео, как нападавшие отгораживают жену защитника вместе с младенцем, разлетелось по Сети. Волонтеры требовали немедленного расследования.

Сам Тищенко утверждал, что бывший боец якобы работал на "ботоферму" и препятствовал проведению обысков офисных помещений "злоумышленников".

На скандал отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, который является кумом депутата. Он осудил действия нардепа, назвав их "несовместимыми со статусом народного депутата".

Кто такой Николай Тищенко? Николай Тищенко (также известный, как "Коля Котлета") - украинский политик, ресторатор, телеведущий. Народный депутат Украины IX сост. от 219-го избирательного округа. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". Уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из партии. Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Является владельцем сети столичных ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") основанной в 2007 году. Соучредитель ОО "Гильдия рестораторов и предприятий общественного питания". Неоднократный участник политических скандалов.

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