После скандала в Днепре: нардепу Тищенко объявили о подозрении – ДБР

После скандальной стычки между депутатом и эксвоенным в Днепре к Николаю Тищенко пришли работники Государственного бюро расследований и вручили ему подозрение по факту незаконного лишения свободы человека.
Как сообщает ДБР, 20 июня 2024 года в Днепре именно по указанию нардепа Тищенко группа лиц лишила свободы бывшего военнослужащего ВСУ. При этом его удерживали определенное время и нанесли телесные повреждения.
"Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств", - говорится в сообщении ведомства.видео дня
Поэтому после инцидента у депутата провели обыски, в ходе которых Тищенко сообщили о подозрении по части 2 статьи 146 Уголовного Кодекса Украины по факту незаконного лишения свободы потерпевшего. Кстати, во время обысков у Тищенко нашли немало наличных денег и дорогие часы.
После обысков и вручения подозрения офисом Генпрокурора согласовано ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Что такое ГБР?
Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.
Конфликт в Днепре между Николаем Тищенко и эксвоенным
20 июня 2024 года в Днепре так называемые "охранники Николая Тищенко" избили добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова.
Об этом стало известно из видео, активно распространявшихся по сети. Впоследствии выяснилось, что в тот день Тищенко приехал в Днепр якобы "накрыть" какие-то "центры мошенничества". Однако на улице у него с военнослужащим возник спор, из-за чего люди в форме и балаклавах набросились на добровольца. Они несколько раз ударили украинского военного прямо на глазах его жены и ребенка.
Впоследствии выяснилось, что одним из участников конфликта с эксвоенным был работник правоохранительных органов, однако из Киева, а не Днепра. Его причастность в конфликте оправдывали как "случайное вмешательство", но впоследствии полицейского уволили со службы.
Сам Тищенко и его приспешники до последнего оправдывали свои действия якобы агрессией и неадекватным поведением бывшего военнослужащего. Но общественная огласка и правоохранительные органы, похоже, не верят в эту версию. Теперь Тищенко вручили подозрение.
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