После скандала в Днепре: нардепу Тищенко объявили о подозрении – ДБР

Народный депутат Украины Николай Тищенко подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военного во время конфликта в Днепре.

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ДБР провело обыски и вручило подозрение Тищенко после скандала в Днепре / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео, ДБР

После скандальной стычки между депутатом и эксвоенным в Днепре к Николаю Тищенко пришли работники Государственного бюро расследований и вручили ему подозрение по факту незаконного лишения свободы человека.

Как сообщает ДБР, 20 июня 2024 года в Днепре именно по указанию нардепа Тищенко группа лиц лишила свободы бывшего военнослужащего ВСУ. При этом его удерживали определенное время и нанесли телесные повреждения.

"Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств", - говорится в сообщении ведомства. видео дня

Поэтому после инцидента у депутата провели обыски, в ходе которых Тищенко сообщили о подозрении по части 2 статьи 146 Уголовного Кодекса Украины по факту незаконного лишения свободы потерпевшего. Кстати, во время обысков у Тищенко нашли немало наличных денег и дорогие часы.

После обысков и вручения подозрения офисом Генпрокурора согласовано ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

Конфликт в Днепре между Николаем Тищенко и эксвоенным

20 июня 2024 года в Днепре так называемые "охранники Николая Тищенко" избили добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова.

Об этом стало известно из видео, активно распространявшихся по сети. Впоследствии выяснилось, что в тот день Тищенко приехал в Днепр якобы "накрыть" какие-то "центры мошенничества". Однако на улице у него с военнослужащим возник спор, из-за чего люди в форме и балаклавах набросились на добровольца. Они несколько раз ударили украинского военного прямо на глазах его жены и ребенка.

Впоследствии выяснилось, что одним из участников конфликта с эксвоенным был работник правоохранительных органов, однако из Киева, а не Днепра. Его причастность в конфликте оправдывали как "случайное вмешательство", но впоследствии полицейского уволили со службы.

Сам Тищенко и его приспешники до последнего оправдывали свои действия якобы агрессией и неадекватным поведением бывшего военнослужащего. Но общественная огласка и правоохранительные органы, похоже, не верят в эту версию. Теперь Тищенко вручили подозрение.

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